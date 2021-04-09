影／業者申設土石堆置場 自救會苗栗縣府前抗議

業者計畫在苗栗縣造橋鄉大龍村大桃坪申設面積近27公頃的土石堆置場，引發居民疑慮並成立自救會阻止，指控場區距明德水庫自來水水質水量保護區最近僅60公尺、最遠600公尺，已明顯違反縣內自治條例，今天上午到縣府廣場拉布條抗議，強烈要求將全案直接退回；縣府水利處表示申請案並未違反規定，但法規解讀確有模糊地帶，將簽請法制單位研究。

自救會上午由縣議員陳光軒、黎煥強、宋國鼎等人陪同到縣府前抗議，認為依苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例規定，收容處理場所不得設置於自來水水源水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水水源取水體水平距離1000公尺範圍內，業者在大桃坪申設土石堆置場已明顯違反法規。

自救會指控說，縣府水利處不敢承擔責任直接退回，反而行文內政部營建署要求解釋法規，3個多月來自救會為當地與鄰近村民健康，持續追蹤狀況，全案申設位置鄰近苗栗明德、劍潭2個水庫，有嚴重汙染灌溉及飲用水源之虞，縣府應遵守自治條例將申請案退回。

水利處副處長黃文璋指出，全案用地不在飲用水保護區內，受限1000公尺指的也是離取水口的距離，自救會解讀與當初自治條例立法旨意並不相同，縣府請求營建署解釋法規，認為申請案應回歸到土地使用管制規則，即使在飲用水保護區內也並非禁止的行為，何況全案不在區內。

黃文璋表示，縣府上午討論此案，認為當初自治條例確有模糊空間，因此將請法制部門研究後，再請上級簽核決定處理方式。