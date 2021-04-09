罕病基金會新竹關西中心上梁 望成為病友們的避風港

罕見疾病基金會在新竹縣關西鎮設立的身心障礙福利服務中心正在大興土木當中，今天上午舉行上梁儀式，象徵工程即將進入最後階段；基金會董事長林炫沛致詞時說，園區不僅是全國首創，也是亞洲最大的，專為罕見病友及家屬打造的家園。

罕病基金會新竹身心障礙福利服務中心，又稱「罕見家園」，選址在關西鎮東平里，園區占地1.8公頃，分為3棟主要建築，總樓地板面積有2500坪，是以提供罕病病友全人服務及民眾教育宣導的園區，且有農場特色，現在工程結構已近完成，預計明年4月就會投入服務使用。

關西鎮長劉德樑說，一開始罕見家園要在關西鎮設立的計畫被提出後，曾經引起地方民眾疑慮，就怕罕見疾病會因而造成傳染，但其實罕病多為遺傳性基因問題造成，並不會傳染，所以經過基金會向民眾耐心說明後，才打消民眾疑慮，未來這邊更可保護病友們有專屬空間不受歧視。

董事長林炫沛則說，因為有社會善心，讓罕病基金會終於能在籌畫多年後讓夢想付諸實現，整個園區有多元功能，是有教育性、療癒性的田園式家園。

罕見家園採開放式設計，設施規畫有體適能教室、遊戲室、基因教室，甚至也有園藝教室、溫室菜園及花園，是基金會創辦人陳莉茵與曾敏傑在2009年提出了想法，目的是要提供除了醫療需求外，更能讓病友們有緩解身心壓力的生活方式。