95歲老榮民花錢整修透天厝值700萬元 捐做社區關懷據點

桃園市95歲老榮民劉永中早年隨政府來台，中校退休後移居平鎮區曾擔任國小警衛數年。他和妻子鍾美利生活簡樸，去年初夫妻住進安養院，有感三安社區發展協會理事長劉宜俤長年和和志工陪伴他們，捐出住了40多年的透天厝，過戶給市政府做為社區關懷據點。

劉永中捐的房子在平鎮區平東路巷子，先前住了近40年，鄰居和今天參加捐贈活動的來賓認為老榮民省吃儉用捐房子已經很不容易，劉永中還花約300萬元把房子整修光鮮亮麗才捐出去，使房子有700萬元的價值，更是難能可貴。市政府為房子取名「永美居」，今天為他熱鬧辦捐贈典禮，市長鄭文燦也到場回贈刻有「盛德」大字的匾額，稱讚劉永中捐房子的是「人生大愛、永遠的智慧」。

劉永中雖然聽力衰退不能正腔圓說話，但還清楚表示很開心，感謝大家讓他有服務社會的機會。

劉宜悌說，劉永中年輕時就從軍，經歷多次重大戰役還獲政府多次頒贈獎章。民國38年隨國民政府來台，退伍後定居平鎮區華安里平東路現址，他認識「劉伯伯」、「劉媽媽」的時候只有5歲，夫妻倆人結褵50多年感情很好，平時生活克勤克儉、胼手胝足建立了自己鍾愛的家園。