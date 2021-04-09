桃園古蹟修復執行率不到一半挨批 文化局坦言不好修

桃園市議會今天舉行文化局工作報告，市議員彭俊豪點出，桃園市歷史與文化資產的維護管理慘不忍睹，8個重要古蹟修復工程計畫，編列2億多維修，執行率卻未達5成。文化局回應，古宅不好修，常有蟲蛀、腐蝕等狀況，需拆屋頂解體全面檢視，工作時間拉長，導致執行率不高。

彭俊豪表示，文化局在108年度編列2億多元維修費用，要修復大溪林宅梅鶴山莊、龜山憲光二村等多個重要古蹟，不過預算執行率未達5成，甚至有4處古蹟、24處歷史建築尚未擬定管理維護計畫，要求文化局立即改善。

文化局今年度正在進行11項文化設施整修工程，包括大溪和平路48、48-1號灰壁彩繪、大溪林宅梅鶴山莊、蘆竹德馨堂、35中隊飛機棚廠、憲光二村、大溪建成商行、桃園郡米穀統制組合倉庫、歷史街區老街修繕。其中僅有太武新村眷舍暨景觀、中壢馬祖新村、大廟口派出所修復工程3項已完成。

文化設施科長沈建忠回應，負責修復古蹟、歷史建築的廠商，都有一定的資格限制，招標過程沒有那麼順利，前置作業被拉長。他也坦言，「修復狀況連連」，他舉例，大溪林宅梅鶴山莊第二、三期工程為兩落四護龍的傳統合院建築，外觀看起來無大礙，但解體將屋頂打開檢視後，發現屋樑中空，有蟲蛀、腐蝕的情形。

沈建忠說，早期三合院、木造屋等，都沒有針對屋樑做防蟲、防腐設計，因此施工需採取漸進式，尤其修古宅更要全面檢視，遇到蟲蛀、腐蝕狀況必須停工，畢竟老房子相當脆弱，要先進行修正及變更設計，通常一案子要耗費2至3年才能修復完成。

此外還談到古蹟防災，彭俊豪也點出，桃園市僅有2處古蹟、7處歷史建築周圍20公尺內設有消防栓，佔轄管總數不到10%；沈建忠表示，通常古蹟、歷史建築物不會使用消防栓救災，館內基本上都配有移動式噴水霧機，水霧式的滅火器材雖然滅火效果沒有強力水柱還得優秀，但可以保護脆弱的古蹟。