快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園古蹟修復執行率不到一半挨批 文化局坦言不好修

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
文化設施科長沈建忠表示，大溪林宅梅鶴山莊外觀看起來無大礙，但解體將屋頂打開檢視後，發現屋樑中空，有蟲蛀、腐蝕的情形。圖／市府文化局提供
文化設施科長沈建忠表示，大溪林宅梅鶴山莊外觀看起來無大礙，但解體將屋頂打開檢視後，發現屋樑中空，有蟲蛀、腐蝕的情形。圖／市府文化局提供

桃園市議會今天舉行文化局工作報告，市議員彭俊豪點出，桃園市歷史與文化資產的維護管理慘不忍睹，8個重要古蹟修復工程計畫，編列2億多維修，執行率卻未達5成。文化局回應，古宅不好修，常有蟲蛀、腐蝕等狀況，需拆屋頂解體全面檢視，工作時間拉長，導致執行率不高。

彭俊豪表示，文化局在108年度編列2億多元維修費用，要修復大溪林宅梅鶴山莊、龜山憲光二村等多個重要古蹟，不過預算執行率未達5成，甚至有4處古蹟、24處歷史建築尚未擬定管理維護計畫，要求文化局立即改善。

文化局今年度正在進行11項文化設施整修工程，包括大溪和平路48、48-1號灰壁彩繪、大溪林宅梅鶴山莊、蘆竹德馨堂、35中隊飛機棚廠、憲光二村、大溪建成商行、桃園郡米穀統制組合倉庫、歷史街區老街修繕。其中僅有太武新村眷舍暨景觀、中壢馬祖新村、大廟口派出所修復工程3項已完成。

文化設施科長沈建忠回應，負責修復古蹟、歷史建築的廠商，都有一定的資格限制，招標過程沒有那麼順利，前置作業被拉長。他也坦言，「修復狀況連連」，他舉例，大溪林宅梅鶴山莊第二、三期工程為兩落四護龍的傳統合院建築，外觀看起來無大礙，但解體將屋頂打開檢視後，發現屋樑中空，有蟲蛀、腐蝕的情形。

沈建忠說，早期三合院、木造屋等，都沒有針對屋樑做防蟲、防腐設計，因此施工需採取漸進式，尤其修古宅更要全面檢視，遇到蟲蛀、腐蝕狀況必須停工，畢竟老房子相當脆弱，要先進行修正及變更設計，通常一案子要耗費2至3年才能修復完成。

此外還談到古蹟防災，彭俊豪也點出，桃園市僅有2處古蹟、7處歷史建築周圍20公尺內設有消防栓，佔轄管總數不到10%；沈建忠表示，通常古蹟、歷史建築物不會使用消防栓救災，館內基本上都配有移動式噴水霧機，水霧式的滅火器材雖然滅火效果沒有強力水柱還得優秀，但可以保護脆弱的古蹟。

文化設施科長沈建忠表示，大溪林宅梅鶴山莊外觀看起來無大礙，但解體將屋頂打開檢視後，發現屋樑中空，有蟲蛀、腐蝕的情形。圖／市府文化局提供
文化設施科長沈建忠表示，大溪林宅梅鶴山莊外觀看起來無大礙，但解體將屋頂打開檢視後，發現屋樑中空，有蟲蛀、腐蝕的情形。圖／市府文化局提供
大溪林宅梅鶴山莊第二、三期工程為兩落四護龍的傳統合院建築。圖／市府文化局提供
大溪林宅梅鶴山莊第二、三期工程為兩落四護龍的傳統合院建築。圖／市府文化局提供

歷史建築 古蹟

延伸閱讀

市長勤訪黨團但局處出包 高市議會定期會首日就流會

淡古首辦「動物快閃日」 帶毛孩就可免費入館

影／台南「金城射柳」！ 射柳祈求普降甘霖 解除旱象

久旱威脅古蹟水池生態 台中清潔隊送水「救魚命」

相關新聞

95歲老榮民花錢整修透天厝值700萬元 捐做社區關懷據點

桃園市95歲老榮民劉永中早年隨政府來台，中校退休後移居平鎮區曾擔任國小警衛數年。他和妻子鍾美利生活簡樸，去年初夫妻住進安...

影／業者申設土石堆置場 自救會苗栗縣府前抗議

業者計畫在苗栗縣造橋鄉大龍村大桃坪申設面積近27公頃的土石堆置場，引發居民疑慮並成立自救會阻止，指控場區距明德水庫自來水...

罕病基金會新竹關西中心上梁 望成為病友們的避風港

罕見疾病基金會在新竹縣關西鎮設立的身心障礙福利服務中心正在大興土木當中，今天上午舉行上梁儀式，象徵工程即將進入最後階段；...

桃園古蹟修復執行率不到一半挨批 文化局坦言不好修

桃園市議會今天舉行文化局工作報告，市議員彭俊豪點出，桃園市歷史與文化資產的維護管理慘不忍睹，8個重要古蹟修復工程計畫，編...

新竹漁港大棚架拚6月完工 暑假打造臨海網美市集

新竹市政府營造漁人碼頭啟動新竹漁港漁產直銷中心整建計畫，第1步先投入1.3億元打造大棚架，未來將集結70多個戶外攤商販售...

為了行人通行安全 竹縣將改善縣道118及112線多處路口

新竹縣縣道118及122線途經竹東、新埔和關西等高齡人口較密集的地區，又因假日觀光車潮大，讓行人過馬路時備受威脅，其中新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。