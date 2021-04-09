新竹漁港大棚架拚6月完工 暑假打造臨海網美市集

新竹市政府營造漁人碼頭啟動新竹漁港漁產直銷中心整建計畫，第1步先投入1.3億元打造大棚架，未來將集結70多個戶外攤商販售熟食、冷飲，不過許多議員擔心大棚架臨海，設計要格外注意防淤沙、抗鹽、防風，也要求做好環境衛生規畫與安全檢測，市府回應，大棚架建材、施工都穩固，出簷深度也逾6公尺避免雨淋，預計暑假營運。

新竹漁港戶外攤商現有60多攤，無論景觀與衛生等硬體設施都不佳，後排攤商也面臨人潮不多窘境，市府決定拆除舊攤商區，興建全新的新竹漁港直銷中心，為確保攤商營運不中斷，另在攤商區北側興建大棚架，待完工後遷入，就能原地新建直銷中心。

市府產發處長張力可今天在議會進行相關工程專案報告，他說，市府投入1.3億元進行直銷中心攤商整建工程，採用集成材複合鋼構牆柱搭配混凝土，打造如波浪般黃金沙灘色系的弧形曲面造型屋頂，能因應強烈的海風，大棚架採半戶外開放式，可容納74席攤商，每席配有獨立流理台、自來水與電源插座供攤商使用，目前工程進度80%。

1樓高的挑高大棚架將矗立靠海處，議員張祖琰、林彥甫、田雅芳等人憂心公共安全疑慮，張還說，棚架屋頂雖有鋼筋與灌漿，但擔心柱子並不強壯，有「重頂弱柱」隱憂，議員劉崇顯、劉康彥、林彥甫等人擔心攤商廢汙水流向，也要求管線統一規畫。

「美觀重要，實用性也非常重要！」議員彭昆耀提到，當地過去因處理紅火蟻，加上疫情影響建材進口，工法也相當困難，都影響了工程進度，希望市府注重實用性，議員陳慶齡、李國璋則認為拆除舊直銷中心很可惜，建議打造漁業生態展示教育中心。

張力可說，大棚架設置方位、建材都有考量到氣候，避免風雨影響，出簷深度達6.3公尺，另施工工法確實少見，鋼構與CLT集成材須先在地面組立，才能吊裝接合，但結構強固，光是螺栓孔就有1萬4千孔，且使用日本進口的檜木板材，聞得到檜木香味。

未來戶外攤商棚架將依漁港法委託新竹區漁會管理，張力可強調，市府會做好整體規畫與監督，也有油脂截留設備，汙水會先到汙水處理設施，淨化後才會排放到側溝，預計6月底試營運，另直銷中心舊大樓有結構脫落傾斜問題，將拆除作為戶外廣場。