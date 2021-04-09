為了行人通行安全 竹縣將改善縣道118及112線多處路口

新竹縣縣道118及122線途經竹東、新埔和關西等高齡人口較密集的地區，又因假日觀光車潮大，讓行人過馬路時備受威脅，其中新埔鎮的中正路與田新路口去年更有13人因事故受傷；為了改善行人穿越路口的安全，已規畫在縣道118及122線多處路口新設行人專用號誌，並改善行人穿越道標線，還有2處路口將進行幾何改善。

縣府交旅處指出，縣道118和122線沿線目前號誌化路口都沒有設置行人專用號誌，部分路口連行人穿越道標線也沒有，對於穿越路口的行人有安全之虞，這次改善工程將藉由路口實體槽化、號誌和標線改善，結合智慧號誌和新式標線等方式，建構出行人安全通行的環境，提升路段整體交通服務品質。

改善計畫經費609萬元，預定今年6月招標，年底前就會完工；交旅處說明，施工項目將分成路口幾何改善、行人穿越道標線改善、號誌化路口新設行人觸動號誌及行人專用號誌等3部分。

其中2處路口幾何改善，分別在縣道122線竹東鎮中興路二段122巷口，以及縣道118線新埔鎮田新路與中正路口，此外行人穿越道標線改善有11處，號誌化路口新設觸動號誌和行人專用號誌也有11處。