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為了行人通行安全 竹縣將改善縣道118及112線多處路口

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
路口幾何改善將新增槽化島，行人穿越道路動線也將重畫。圖／縣府提供
路口幾何改善將新增槽化島，行人穿越道路動線也將重畫。圖／縣府提供

新竹縣縣道118及122線途經竹東、新埔和關西等高齡人口較密集的地區，又因假日觀光車潮大，讓行人過馬路時備受威脅，其中新埔鎮的中正路與田新路口去年更有13人因事故受傷；為了改善行人穿越路口的安全，已規畫在縣道118及122線多處路口新設行人專用號誌，並改善行人穿越道標線，還有2處路口將進行幾何改善。

縣府交旅處指出，縣道118和122線沿線目前號誌化路口都沒有設置行人專用號誌，部分路口連行人穿越道標線也沒有，對於穿越路口的行人有安全之虞，這次改善工程將藉由路口實體槽化、號誌和標線改善，結合智慧號誌和新式標線等方式，建構出行人安全通行的環境，提升路段整體交通服務品質。

改善計畫經費609萬元，預定今年6月招標，年底前就會完工；交旅處說明，施工項目將分成路口幾何改善、行人穿越道標線改善、號誌化路口新設行人觸動號誌及行人專用號誌等3部分。

其中2處路口幾何改善，分別在縣道122線竹東鎮中興路二段122巷口，以及縣道118線新埔鎮田新路與中正路口，此外行人穿越道標線改善有11處，號誌化路口新設觸動號誌和行人專用號誌也有11處。

縣長楊文科表示，縣道118線和122線是新竹縣內重要的幹道，串聯許多鄉鎮，是鄉親們很常使用的道路，因路線可抵達轄內多處景點，也吸引許多民眾來觀光，假日車流量非常大，但許多鄉親必須穿越道路，原有的路口安全性應再加強，縣府抓緊時間爭取經費，希望盡速改善路口環境，讓所有鄉親都能行得安全。

新埔鎮中正路與田新路口因假日車潮多，將進行路口幾何改善保障行人通行安全。記者巫鴻瑋／攝影
新埔鎮中正路與田新路口因假日車潮多，將進行路口幾何改善保障行人通行安全。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 楊文科

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