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桃市府與大學合作 中大國民運動中心啟用5天免費體驗

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
中大運動中心有完善的運動設施。圖／桃園市政府體育局提供
中大運動中心有完善的運動設施。圖／桃園市政府體育局提供

桃園市政府與中央大學合作，在中大校園新建「桃園市中大國民運動中心」，工期近一年今天啟用，為桃園市第7座啟用的國民運動中心，也寫下國內地方政府與大學合作的記錄。前於

桃園市鄭文燦、中央大學周景揚校長今天參加啟用典禮和剪綵，中大國民運動中心4月12日至16日5天試營運，免費體驗全館設施，歡迎市民朋友體驗。

鄭文燦表示，市府積極規畫興建中壢、楊梅、龍潭、大園及桃園5大體育園區，還在中壢、桃園、平鎮、蘆竹、八德、龜山、觀音及大溪設置11座國民運動中心，其中桃園、中壢、南平、平鎮及蘆竹國民運動中心已正式營運。針對中大國民運動中心，市政府另外為提供市民多元完善的運動休憩場域，初期工程挹注8,000萬元，已完成SPA水療設備、桌球室、重訓區等公共區域建設，運用中央大學在生醫領域的優勢，在2樓規畫智能健康檢測中心，打造全市第一座結合智能科技與健康整合的國民運動中心，讓市民在運動之餘，同時進行健康照護管理。

中大國民運動中心落成後，包含校內現有場館游泳池、羽球館、網球場、室內外籃球場、室內外排球場、韻律教室、技擊教室、攀岩塔、棒壘球場、田徑場等優質完善的運動設施與空間，可協助提供市內各級學校教學、運動代表隊訓練場地，培植更多運動菁英人才，未來建置將朝向一座更多元的綜合運動中心。

正式營運後，中大國民運動中心除了提供公益時段，及每月最後一個禮拜五為市民運動日，市民持桃園市民卡來運動皆可享9折優惠。

中央大學持續打造「桃園市智慧運動健康推廣中心」，結合智能科技裝置與健康整合系統，將以原有基地擴建，興建TRX訓練室、擊技室、電競教室、壁球室、韻律教室、智能科技健康實驗場域，提供市民有如身處世外桃源運動休閒環境及健康管理的示範場域，增加民眾運動空間，讓教職員學生及市民擁有更好的環境品質，落實桃園健康城市，中大活力校園的目標。

中大國民運動中心啟用寫下地方政府與大學合作興建的紀錄。圖／桃園市政府體育局提供
中大國民運動中心啟用寫下地方政府與大學合作興建的紀錄。圖／桃園市政府體育局提供

中央大學 鄭文燦 排球

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