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桃市客家文化園區委外招標不順 民代憂成蚊子館

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
鍾肇政文學生活園區原本要委外廠商經營，但招標３次都流標，桃園市客家事務局目前委由桃園市客家文化基金會代管。本報資料照片
鍾肇政文學生活園區原本要委外廠商經營，但招標３次都流標，桃園市客家事務局目前委由桃園市客家文化基金會代管。本報資料照片

桃園市客家事務局陸續興建了7處客家文化園區，原先規畫全部委外經營，但因為業者興趣缺缺，已經蓋好的園區不是流標就是提前解約，令市議員憂慮即將興建完工的園區也會變成蚊子館；客家事務局表示，有些場館是以地方文化傳承為出發點，商業利用價值較低，導致業者意願不高，不過也有場館委託財團法人經營後，成效不錯，未來設法活化其他地方的運用。

議員劉勝全表示，客家事務局近年來編列不少預算，從2016年編列2億多元到去年11億餘元，在桃園蓋了許多客家場館園區，原先館舍園區是要委外經營，但實際上，鍾肇政文學生活園區3次流標，崙坪文化園區的得標廠商也提前解約，目前所有場館跟當初規畫的經營方式完全不一樣。

劉勝全指出，館舍園區委外營運招標成效不彰，自營不僅增加人力負擔，減少了權利金收入，每年還得編列預算維持場館營運，更何況今年有4個文化園區會完工啟用，預算恐再增加。客家事務局應該好好檢討，拿出專業、把錢花在刀口上，好好經營，不要讓這些場館最後淪為「蚊子館」、「金爐館（燒錢）」。

客家事務局表示，文化園區因為肩負文化傳承使命，當初設計有一定評估考量，有時必須在商業利用價值做一些取捨，以至於廠商投標的意願不高。不過，鍾肇政文學園區委由由財團法人桃園市客家文化基金會代管後，因為陸續舉辦了文學沙龍講座和特展，有成功吸引對文學感興趣的特定族群來參觀。

客家事務局也表示，未來在場館營運方面，除了積極尋求市議會在預算上的支持，也會策畫多元活動，持續吸引民眾參與。

蚊子館 鍾肇政

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