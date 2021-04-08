桃園無人自駕電巴士上路快了 5月青埔載客測試

桃園市政府積極推動自駕電動巴士上路，率先在桃園虎頭山創新基地封閉場域，推動自駕電動巴士研發營運及行進測試，並在機捷A17站青埔機廠開放場域進行無人自駕電動巴士測試，市府經發局今天下午表示，虎頭山基地之外，台灣智慧駕駛公司今年2月進行無人自駕電巴在A17站青埔場域測試不載客，並預定今年4月底或5月初，展開無人自駕電巴載客測試，未來將視測試結果研議真正上路時間。

市府經發局表示，目前在虎頭山創新基地封閉場域，負責營運商勤崴公司取得全台第1張自駕電動巴士試車牌後，目前持續在彰化縣彰濱工業區開放試車場域測試發展，並在虎頭山封閉基地協助廠商，進行中小型無人自駕電巴直線、號誌辨識等項目測試。

機捷A17站青埔開放場域的營運商台灣智慧駕駛公司，亦在去年5月取得無人自駕電巴試車牌後，繼去年完成青埔維修廠半封閉場地無人自駕電巴測試，今年2月起在青埔開放場域進行無人自駕電巴不載客測試，自機捷A17站、大園高中、領航北路、返回青埔基地，往返趟次，預定今年4月底或5月初，將在該路線開放場域，進行無人自駕電巴載客測試，未來將視載客測試結果研議上路時間。