影／桃園市民安七號演習 考驗任務編組救災能力

為強化救災效能與協調運作機制，桃園市政府今天在新屋區警政署反恐訓練中心，舉行全民防衛動員暨災害防救（民安7號）演習。上午先兵棋推演，下午進行綜合實作演練，設定桃園發生豪大雨，隨後發生地震衍生複合式災害，各單位將依據災情進行綜合性災害搶救演練。

消防局表示，演習利用反恐中心既有建物，演練防汛及土石流緊急應變、航空器及捷運事故搶救、震災建築物倒塌，與油氣管線震損搶救、毒性化學物質災害搶救、避難收容。演練動員桃園市各防災編組單位、新屋區公所、各事業單位、民間團體、中油公司、鄰近縣市及國軍部隊等參與演練，更首度邀請新屋、楊梅與觀音區等鄰近高中職學校，及開南大學等學生共同參與大量傷病患救助演練，實際演練取代觀摩，加深學生防救災意識與能力。 市政府多個單位都參與演練。記者鄭國樑／翻攝 空難救護也是這次演練的重點之一。記者鄭國樑／翻攝