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世客博經費運用　桃議員：要花在刀口上才符合客家精神

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

首屆世界客家博覽會將在桃園舉辦，總經費15億元有12億元由行政院客委會負擔，桃園市政府自籌3億元，但客委會今年只撥付8千5百萬元，不及預支經費4.9億元，最後由市府墊付3億元；墊付案雖然上個月在市議會通過，但館場選址及活動相關規畫至今沒下文，不少市議員關心，認為「錢要用在刀口上，這才符合客家的精神」。

議員陳萬得今天質詢時表示，先行墊付的3億元中有1億元是要做行銷，但行銷要怎麼行銷，應該要仔細說明。另外，世客博原計畫在A17、A18站興建場館，但現在計畫有變，如果未來要使用既有場館，墊付用於興建新場館的2億元將何去何從，「我們決定支持客家文化，但是墊付款如何運用，說明不夠清楚，如何跟桃園市民交代」。

議員郭麗華也建議，世客博如果有些場館位置尋覓未定，是否可以整合串聯，加以利用；議員徐玉樹也關心活動主場館與微型場館設置地點；議員徐景文則認為客家事務局應該可以配合世客博推出一日遊或二日遊活動，加深民眾對桃園客家文化的任日。

客家事務局表示，世客博經費目前有3.85億元，將用於興建館場、前期籌備和宣傳，但因為館場最後選址未定，所以無法說明細節，但如果期程順利，預計最快5月能確認公布。

客家文化 客委會 行政院

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