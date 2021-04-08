15億辦世界客家博覽會竟沒認證 民代批：花大錢大內宣

行政院客家委員會與桃園市政府將舉辦首屆「世界客家博覽會」，但斥資15億元的活動缺乏國際組織認證，被桃園市議員質疑是「假國際、真包裝」的大內宣；桃園客家事務局表示活動確實沒有申請，但國際間目前也沒有相關認證機構。

桃園市議員牛煦庭舉台北國際花博和台中世界花博為例，強調北中2場博覽會因為有國際園藝生產者協會、國際展覽局等國際組織評鑑，所以獲得全世界認可。他表示，世客博沒有國際組織認證，參展的國家到現在也還不確定，如何能稱「世界級」？

客家事務局副局長戴興達坦言活動確實沒有申請認證，但他也解釋「活動是中央取名」；牛煦庭重砲直批，活動表面上是國際型活動，實際上是大內宣，如果我們都不遵循國際運行的遊戲規則，以後農博也可以叫做宇宙農博。

客家事務局解釋，世客博因為是首次舉辦，目前國際並無相關申請認證審查機構，由於活動預計邀請世界五大洲客家團體組織參與，所以使用「世界」作為頭銜；不過，議員舒翠玲質疑活動排除大陸、港澳地區團體參加，等同排除客家族群最大的聚落，而且客家族群遍布世界80餘國，活動僅邀20國參加，似乎有點狹隘。