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竹市非營利幼兒園傳不當管教傷男童 女師停職裁罰6萬元

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市1名4歲男童疑遭非營利幼兒園老師抓傷頸部，家長不滿園方拖延，還想息事寧人，氣得要提告，市府教育處指出，經了解該名彭姓老師確實有不當管教，已經停職，並將依法裁罰6萬元。圖／ingimage
新竹市1名4歲男童疑遭非營利幼兒園老師抓傷頸部，家長不滿園方拖延，還想息事寧人，氣得要提告，市府教育處指出，經了解該名彭姓老師確實有不當管教，已經停職，並將依法裁罰6萬元。圖／ingimage

新竹市1名4歲男童疑遭非營利幼兒園老師抓傷頸部，家長不滿園方拖延，還想息事寧人，氣得要提告，市府教育處指出，經了解該名彭姓老師確實有不當管教，已經停職，並將依法裁罰6萬元，也會向各園加強宣導傷害「零容忍」，維護孩子受教權益，至於受傷的男童已經轉學，另行安置。

該名家長向媒體控訴，兒子3月份在園內老師抓傷頸部，經向老師詢問，老師卻未道歉，也沒有合理說明，再向園方反映，園方卻說老師投勞保，若解雇要支付遣散費云云，可能跑完流程下來，還是會留在園內，家長聽了氣炸，憂心還會有孩子受害。

市府教育處特殊與學前教育科指出，據調查後了解，該名幼童當天在廁所跟其他孩子在玩搔癢遊戲，該名老師發現後稱是要讓孩子知道在廁所玩遊戲很危險，才會示範抓癢動作，但可能沒拿捏好力道才抓傷孩子的頸部，但涉及不當管教，已將她停職。

教育處說明，該名彭姓老師在非營利幼兒園任教6、7年，過往未有違規紀錄，但有親師溝通的問題，雖然老師稱是在教導孩子不要有危險動作，但仍不應該有傷害行為，將依照兒童及少年福利與權益保障法裁罰6萬元，並會將姓名公告在學前教育網站上。

至於家長質疑園方疑似息事寧人？教育處說明，園方可能是對勞基法解聘流程有所疑慮，但只要老師有不當管教行為，就可依照合約解聘，不會有遣散費，會再加強與各園說明，該園未來解聘該名老師後，由於涉及不當管教也被公布姓名，相信其他幼兒園是否聘用也會自有分寸。

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