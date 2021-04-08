苗栗全面清查鐵路旁工地 工務處：目前無安全虞慮

民眾黨立院黨團4月6日公布台灣鐵路局鐵路9處邊坡工地有潛在風險，山線鐵路台中線苗栗南勢間護岸基礎補強及新設工程遭點名，不過，苗栗縣政府清查結果，根據台鐵局回報結果，認為安全沒有疑慮，但仍會加強巡視確保安全。

台灣鐵路局太魯閣號4月2日在花蓮重大事故後，民眾黨立院黨團4月6日記者會，立委高虹安表示台鐵有9處邊坡工地有潛在風險，台中線苗栗南勢間145公里267公尺至547公護岸基礎補強，及新設工程名列其中，縣府相當重視，工務處盤點全縣山、海線鐵路，僅有南勢火車站附近一處工地，目前安全無虞。

工地施作位置在軌道下方，距離10到15公尺，台鐵台中工務段回報，「台鐵行車安全改善6年計畫」施工100公分基樁、半重力式擋土牆、懸背式擋土牆基礎版補強，及20公分微型樁，預計今年7月完工，勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心4月6日現勘，公共工程委員4月7日查核，都認定無安全疑慮。