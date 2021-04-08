鯉魚潭水庫南水北送 爭取2024年底銜接竹南頭份系統

苗栗縣有5座大小水庫，卻與台中同時成為全台最早實施「供5停2」的縣市，引發縣內不平之聲，立委陳超明、徐志榮針對苗栗水情、清淤問題邀立法院經濟委員會上午考察縣內3座水庫及竹南鎮內的臨時供水站供水情況，自來水公司說明鯉魚潭水庫南水北送苗栗的執行進度及短、長期目標，未來鯉魚潭水源將往北延伸至竹南、頭份系統，如計畫今年獲核定，預計2024年底即可完成管網銜接，支援水量達每日12萬噸。

立法院經濟委員會上午實地到苗栗考察鯉魚潭、明德、永和山水庫清淤及水情現況，並致贈加菜金給協助清淤的國軍，一行也到竹南后厝龍鳳宮了解臨時供水站取水及整備情形，向大媽祖上香祈求旱象早日解除，苗栗縣長徐耀昌也趕往，呼籲縣民共體時艱節約用水。

陳超明指出，苗栗縣5座水庫占全縣面積達17%，竟率全國之先為第一波「供5停2」縣市，他在立法院與徐志榮多次向行政院、經濟部質詢，要求水資源應有更合理分配。

陳超明、徐志榮邀經濟部、農委會、國防部實地到苗栗了解現況，並提出訴求，要求針對苗栗縣攸關人民生命財產安全及地方建設減免或免配合款，供5停2限水地區應給予水費減免優惠；並要求鯉魚潭水庫北送苗栗專管工程提早完工、大埔水庫應有專管連結東興淨水廠，目前水庫清淤的淤泥應提供農民用於土壤改良，讓資源得以循環利用。