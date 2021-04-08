守護偏鄉長者視力 民間協會傳愛到竹縣

銀光未來創新協會、台灣杜絕惡視力協會及新竹縣峨眉鄉公所今天攜手舉辦「銀光敬老眼鏡偏鄉傳愛到新竹縣峨眉鄉」，為鄉內逾65歲長者免費檢查眼睛及配鏡，守護長者視力健康。

銀光未來創新協會創辦人朱立倫、新竹縣長楊文科等人今天出席活動，楊文科表示，峨眉鄉65歲以上長者比率高，現在有協會進駐到峨眉，守護長者視力健康，而衛生所也安排衛教課程，盼讓長輩眼睛能看清楚，生活上更能自立、也更安全。

朱立倫指出，他在擔任新北市長時發現，不少偏鄉地區長輩很少檢查眼睛或驗光；面對視力問題時，常在市場隨意購買老花眼鏡配戴，很傷害眼睛。

朱立倫說，他希望長輩能正視視力問題，能好好檢查眼睛，也要配戴合適老花眼鏡，他這項想法受到各界支持，3年多來已有約22萬名長者受到幫助。

朱立倫指出，除了峨眉鄉，將繼續進駐新竹縣其他偏鄉服務，一起結合善心、驗光人員愛心，改善長輩視力健康，讓愛傳承。

會後，朱立倫接受媒體聯訪時表示，針對台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，昨天他看到總統蔡英文提出改革方向，但對於較為敏感議題不敢碰。

朱立倫指出，面對台鐵問題，一定要下定決心檢討與改革，且需訂出時間表，每一項也都要有具體時程，避免意外再次發生。