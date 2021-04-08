中大籌設醫院桃市醫審會過關 拚2027年底開幕

中央大學今天表示，籌設桃園市八德校區「中大醫院」，設立計畫書已通過桃園市醫事審議委員會審核，近期將送衛生福利部審查，預計在今年完成BOT招商與簽約，2027年底開始營運。

中央大學指出，八德校區以發展預防、精準醫學為核心的「智慧健康創新園區」，占地2.6公頃，園區內將包含中大醫院、智慧健康科技園區、新創基地與國際人才培育中心。八德校區交通位置極佳，位於桃園捷運綠線G01站對面，搭乘捷運、火車方便，且因鄰近國道3號，未來大鶯豐德交流道開通後，南來北往四通八達。

中央大學籌設八德校區採促參（BOT）模式，引進民間資金興建與營運。教育部於2020年8月同意中央大學籌設八德校區，行政院今年1月同意撥用土地，中大醫院設置計畫接下來送衛福部審查，預計今年招商、簽約進入實質開發。

校方表示在八德設立醫院，主要考量地區人口急遽成長已達20萬人，但區內僅有診所無區域醫院，鄰近的大溪區及復興區也無區域醫院，醫療資源明確不足，民眾就醫極為不便，校長周景揚因此與桃園市長鄭文燦於2020年1月，簽署「八德智慧健康創新園區」合作意向書，將設立醫院滿足當地急重症醫療需求，並發展新世代智慧健康科技，配合桃園智慧城市發展，打造智慧醫療照護體系。

國內已邁入超高齡化社會，加上少子化、教養問題及沈重工作壓力，各年齡層民眾的心智、健康相關疾病不斷攀升。此外，2020 年全球發生冠狀肺炎疫情，衝擊傳統的醫療體系，智慧健康創新園區將有效運用中大多年來在生醫領域以及整合資通訊科技，發展出的行動醫療及裝置、遠距醫療照護模組、醫療健康大資訊庫，心智與精神適應症治療方法與疫苗開發等頂尖技術，精準地解決因人口結構改變與快速社會變化所產生各種健康照護問題，建立後疫情時代的醫療典範。