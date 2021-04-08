新竹市立棒球場預計明年球季啟用 議員憂交通疏散大亂

歷史44年的新竹市立棒球場於前年起重建，工程進度65%略超前，目標趕上明年球季啟用，不過多名議員憂心周邊路幅狹小，若達1萬人入場，恐有交通打結與疏散動線疑慮，也要求增設廁所，並留意增設燈柱基樁後的安全性，市府工務處代理處長葉時青說，前後開了不下50次會議，會做好各項設施與人車分道，也將加強地方溝通協調。

新竹市立棒球場位於西大路、民富街口，是竹苗區唯一具萬人觀眾席比賽球場，但40多年來未能大規模整建，出現結構老舊、設施損壞等毛病，且燈光設施有視覺死角、草皮平整度不佳都引起詬病，市府爭取前瞻經費原地重建，統包工程經費8.2億元。

葉時青今天在議會進行棒球場新建統包工程專案報告，提到建物立面將採清水模灰色調設計，以耐看、低調姿態重建，不造成街口太大壓迫，牛棚練習區將移到外野，讓球員與球迷有更多互動，主結構預計4月底完成，下半年展開外野補強、架設大螢幕。

市議員鍾淑英、蕭志潔、張祖琰等人紛紛憂心，當地道路僅6公尺寬，一旦未來開賽湧入300輛汽車停放地下停車場，會造成交通大亂，加上市府將在場外增設2座40公尺高燈柱，更可能影響出入動線與安全，並要求增設公廁，並注意蹲式比例要多於坐式。

無獨有偶，時代力量黨團議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊也擔心周邊腹地小，從工程看來不見防災疏散指示，應妥善規畫以利民眾辨識，市議員黃文政也認為疏散問題非同小可，「要避免人踩人的情況發生」，更要求市府要加強地方溝通，才能做好建設。

葉時青坦言，棒球場位於民富國小旁邊，上下課時間車輛進出頻繁，工程車輛確實造成出入不便，已協調民富國小早上、中午與下午3個時段禁止大車通行，大型燈柱基樁會設在地面下，不會占據人車通行空間，周邊街口電線也將趁此次工程一併地下化。

交通處長倪茂榮說明，因應未來觀賽人潮，已擬定人潮分級情境管制措施，例如入場人數落在5千人、7千人與1萬人時各如何因應，若達1萬人時，民富街將進行管制，也將依據不同賽事規模，搭配接駁車疏運，未來也將落實人車分道，避免交通打結。

倪茂榮也提到，新建地下1樓停車場有300席，非賽事期間開放周邊住戶停車，賽事期間會有動線管制，周邊民富機械停車場有284席，也可運用，此次整建棒球場，市府也將沿街設置10公尺寬的綠色人行道，同時整理民富街周邊巷道，以利人車進入。