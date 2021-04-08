桃園萬壽路進行鄰里微整形 增設行穿線、無障斜坡

桃園市政府自2017年開始開始推動「鄰里微整形」專案，跨局處合作檢視周邊道路交通環境，對機車待轉格、行穿線、人行道等進行改善，桃園市長鄭文燦今天親自到桃園區萬壽路周遭視察鄰里微整形成效。

鄭文燦表示，早年養工處工作繁雜，交通建置無法面面俱到，現在交由交通局進行鄰里微整形，針對桃園火車站周邊6個里，包括武陵里、東山里、三民里、萬壽里、中興里、山德里分別進行鄰里微整形，提升交通便捷及安全性。

交通局指出，經市府團隊檢視萬壽路周邊環境，發現有部分行穿線與人行道銜接位置沒有無障斜坡、行人穿越時路口沒有行穿線、道路周邊車輛違規停車導致行人要走在車道上、直行車輛易危及機車待轉安全性等問題。

交通局說，針對萬壽路周邊，建置斜坡道、行穿線、標線型人行道等設施，提高道路行走環境，對行人、推著娃娃車的市民朋友來說也更加友善，另外設置橙框機車待轉區，增加待轉區的顯明性和能見度，讓機車族、直行車輛清楚了解停等區域。

鄭文燦提醒，桃園市機車事故中高齡者事故數逐年提升，鼓勵高齡者多搭乘大眾運輸，在道路行走的時要遠離大型車，避免因大型車內輪差及視野死角陷入危險，過馬路時先別急著通過，一個車道約需5秒，要先注意秒數夠不夠再通過。