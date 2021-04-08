快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園萬壽路進行鄰里微整形 增設行穿線、無障斜坡

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
交通局說，這次鄰里微整形建置斜坡道、行穿線、標線型人行道等設施，提高道路行走環境，對行人、推著娃娃車的市民朋友來說也會更加友善。記者陳夢茹／攝影
交通局說，這次鄰里微整形建置斜坡道、行穿線、標線型人行道等設施，提高道路行走環境，對行人、推著娃娃車的市民朋友來說也會更加友善。記者陳夢茹／攝影

桃園市政府自2017年開始開始推動「鄰里微整形」專案，跨局處合作檢視周邊道路交通環境，對機車待轉格、行穿線、人行道等進行改善，桃園市長鄭文燦今天親自到桃園區萬壽路周遭視察鄰里微整形成效。

鄭文燦表示，早年養工處工作繁雜，交通建置無法面面俱到，現在交由交通局進行鄰里微整形，針對桃園火車站周邊6個里，包括武陵里、東山里、三民里、萬壽里、中興里、山德里分別進行鄰里微整形，提升交通便捷及安全性。

交通局指出，經市府團隊檢視萬壽路周邊環境，發現有部分行穿線與人行道銜接位置沒有無障斜坡、行人穿越時路口沒有行穿線、道路周邊車輛違規停車導致行人要走在車道上、直行車輛易危及機車待轉安全性等問題。

交通局說，針對萬壽路周邊，建置斜坡道、行穿線、標線型人行道等設施，提高道路行走環境，對行人、推著娃娃車的市民朋友來說也更加友善，另外設置橙框機車待轉區，增加待轉區的顯明性和能見度，讓機車族、直行車輛清楚了解停等區域。

鄭文燦提醒，桃園市機車事故中高齡者事故數逐年提升，鼓勵高齡者多搭乘大眾運輸，在道路行走的時要遠離大型車，避免因大型車內輪差及視野死角陷入危險，過馬路時先別急著通過，一個車道約需5秒，要先注意秒數夠不夠再通過。

交通局長劉慶豐表示，交通局為此也在周邊設置行人專用號誌，讓民眾安心穿越馬路，另外也把周邊公車候車空間優化，建置候車亭及優化站牌，讓等候民眾可以更清楚了解乘車資訊，建議民眾搭車前可先利用「桃園輕鬆GO」App查詢公車資訊，減少停等時間。

桃園市長鄭文燦今天親自到桃園區萬壽路周遭視察鄰里微整形成效。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天親自到桃園區萬壽路周遭視察鄰里微整形成效。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天親自到桃園區萬壽路周遭視察鄰里微整形成效。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天親自到桃園區萬壽路周遭視察鄰里微整形成效。記者陳夢茹／攝影

人行道 整形 鄭文燦

延伸閱讀

鄭文燦稱是市府護藻礁 羅智強嗆：想當環團陳世美

一年逾5萬機車騎士車禍受傷 桃市推防禦駕駛扎根計畫

鄭文燦為太魯閣號死者默哀 指示安全第一檢視機捷軌道

鄭文燦：是市府護藻礁 不是環團

相關新聞

竹市非營利幼兒園傳不當管教傷男童 女師停職裁罰6萬元

新竹市1名4歲男童疑遭非營利幼兒園老師抓傷頸部，家長不滿園方拖延，還想息事寧人，氣得要提告，市府教育處指出，經了解該名彭...

苗栗全面清查鐵路旁工地 工務處：目前無安全虞慮

民眾黨立院黨團4月6日公布台灣鐵路局鐵路9處邊坡工地有潛在風險，山線鐵路台中線苗栗南勢間護岸基礎補強及新設工程遭點名，不...

桃市客家文化園區委外招標不順 民代憂成蚊子館

桃園市客家事務局陸續興建了7處客家文化園區，原先規畫全部委外經營，但因為業者興趣缺缺，已經蓋好的園區不是流標就是提前解約...

桃園無人自駕電巴士上路快了 5月青埔載客測試

桃園市政府積極推動自駕電動巴士上路，率先在桃園虎頭山創新基地封閉場域，推動自駕電動巴士研發營運及行進測試，並在機捷A17...

影／桃園市民安七號演習 考驗任務編組救災能力

為強化救災效能與協調運作機制，桃園市政府今天在新屋區警政署反恐訓練中心，舉行全民防衛動員暨災害防救（民安7號）演習。上午...

世客博經費運用　桃議員：要花在刀口上才符合客家精神

首屆世界客家博覽會將在桃園舉辦，總經費15億元有12億元由行政院客委會負擔，桃園市政府自籌3億元，但客委會今年只撥付8千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。