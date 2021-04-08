嘉豐國小新建校舍又流標 竹縣府強調下學年仍如期招生

因竹北市人口持續快速成長，國小學生人數也不斷增加，新竹縣府規畫設立有60個班級的嘉豐國小，原定明年就要開始招收一年級新生，但至今校舍都沒有著落，且二次招標又流標，縣府解釋是因營建成本增加影響廠商投標意願，但仍強調明年會如期招生。

嘉豐國小新設校舍發包作業昨天因沒有廠商投標而再度流標後，縣長楊文科緊急召集相關單位主管開會，研議因應辦法，為了不影響111 學年度招收新生的計畫，決議請建築師檢討調整預算，以利進行第3次招標。

楊文科表示「一定會扛起所有責任，指示跨局處合作順利推動學校興建工程，也請教育處持續向中央反映實況並爭取經費因應。」；但不少家長就擔憂屆時學校校舍都還沒蓋出來，要學生去哪上課，何況竹北學生爆量，要擠進名額越來越困難。