快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉豐國小新建校舍又流標 竹縣府強調下學年仍如期招生

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
嘉豐國小規畫有60個班級，希望能分散竹北各校的學生名額問題。圖／縣府提供
嘉豐國小規畫有60個班級，希望能分散竹北各校的學生名額問題。圖／縣府提供

因竹北市人口持續快速成長，國小學生人數也不斷增加，新竹縣府規畫設立有60個班級的嘉豐國小，原定明年就要開始招收一年級新生，但至今校舍都沒有著落，且二次招標又流標，縣府解釋是因營建成本增加影響廠商投標意願，但仍強調明年會如期招生。

嘉豐國小新設校舍發包作業昨天因沒有廠商投標而再度流標後，縣長楊文科緊急召集相關單位主管開會，研議因應辦法，為了不影響111 學年度招收新生的計畫，決議請建築師檢討調整預算，以利進行第3次招標。

楊文科表示「一定會扛起所有責任，指示跨局處合作順利推動學校興建工程，也請教育處持續向中央反映實況並爭取經費因應。」；但不少家長就擔憂屆時學校校舍都還沒蓋出來，要學生去哪上課，何況竹北學生爆量，要擠進名額越來越困難。

工務處則表示，會出現沒有廠商投標的原因，經檢討是因為疫情以來，全球原物料價格上漲，連帶造成國內營建材料成本不斷增加，過去一年以來成本至少上漲3成，而且缺工情形嚴重，在成本大幅提高下，進而影響廠商投標意願。

嘉豐國小旁的嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心已落成，是全國首座0至6歲托育園區。記者陳斯穎／攝影
嘉豐國小旁的嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心已落成，是全國首座0至6歲托育園區。記者陳斯穎／攝影

楊文科 疫情 新竹

延伸閱讀

竹縣再擴大解除地下水引用限制 楊文科到寶山視察停水

攻城獅對上夢想家 楊文科到場為球員加油

新竹縣長楊文科捐一月所得 協助太魯閣事故傷亡者家屬度過難關

新竹縣表揚282名模範兒童 國小學童會說一口流利母語

相關新聞

竹市非營利幼兒園傳不當管教傷男童 女師停職裁罰6萬元

新竹市1名4歲男童疑遭非營利幼兒園老師抓傷頸部，家長不滿園方拖延，還想息事寧人，氣得要提告，市府教育處指出，經了解該名彭...

苗栗全面清查鐵路旁工地 工務處：目前無安全虞慮

民眾黨立院黨團4月6日公布台灣鐵路局鐵路9處邊坡工地有潛在風險，山線鐵路台中線苗栗南勢間護岸基礎補強及新設工程遭點名，不...

桃市客家文化園區委外招標不順 民代憂成蚊子館

桃園市客家事務局陸續興建了7處客家文化園區，原先規畫全部委外經營，但因為業者興趣缺缺，已經蓋好的園區不是流標就是提前解約...

桃園無人自駕電巴士上路快了 5月青埔載客測試

桃園市政府積極推動自駕電動巴士上路，率先在桃園虎頭山創新基地封閉場域，推動自駕電動巴士研發營運及行進測試，並在機捷A17...

影／桃園市民安七號演習 考驗任務編組救災能力

為強化救災效能與協調運作機制，桃園市政府今天在新屋區警政署反恐訓練中心，舉行全民防衛動員暨災害防救（民安7號）演習。上午...

世客博經費運用　桃議員：要花在刀口上才符合客家精神

首屆世界客家博覽會將在桃園舉辦，總經費15億元有12億元由行政院客委會負擔，桃園市政府自籌3億元，但客委會今年只撥付8千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。