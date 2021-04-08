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桃園區漁會現任三巨頭連任 績優總幹事陳義成連6屆
桃園市桃園區漁會今天上午召開第18屆新任理監事會議，選舉新任理事長、常務監事及遴聘總幹事，由於漁會採無記名連記法投票，漁會派系主導下，選舉空前和諧，現任理事長謝仁江、常務監事王清
島均獲理事、監事全票連任，現任5屆績優總幹事陳義成同額登記遴聘，亦獲全連遴聘連任第6屆總幹事，謝仁江、王清島、陳義成「三巨頭」走馬上任。
桃園區漁會經過4年整頓和推動發展，謝仁江、王清島及陳義成「三巨頭」帶動漁會經營，績效良好，3人尋求連任，派系主導下新任理監事選舉和諧，「三巨頭」選舉也沒有懸念，謝仁江、王清島分獲9席理事、3席監事全票通過連任，5屆績優總幹事陳義成也獲9席理事全票通過遴聘，擔任第6屆漁會總幹事。
謝仁江、陳義成表示，竹圍漁港在市長鄭文燦支持下，漁港各項建設相繼推動，漁會新任理監事產生，將延續過去經營好經營績效，繼續為漁民服務，加強漁船出入安全，並爭取漁產品直銷中心改建預定經費3億元，預定下半年招標發包、2年內完成，希望打造竹圍漁港成為觀光休閒漁港。
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