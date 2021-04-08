桃園區漁會現任三巨頭連任 績優總幹事陳義成連6屆

桃園市桃園區漁會今天上午召開第18屆新任理監事會議，選舉新任理事長、常務監事及遴聘總幹事，由於漁會採無記名連記法投票，漁會派系主導下，選舉空前和諧，現任理事長謝仁江、常務監事王清

島均獲理事、監事全票連任，現任5屆績優總幹事陳義成同額登記遴聘，亦獲全連遴聘連任第6屆總幹事，謝仁江、王清島、陳義成「三巨頭」走馬上任。

桃園區漁會經過4年整頓和推動發展，謝仁江、王清島及陳義成「三巨頭」帶動漁會經營，績效良好，3人尋求連任，派系主導下新任理監事選舉和諧，「三巨頭」選舉也沒有懸念，謝仁江、王清島分獲9席理事、3席監事全票通過連任，5屆績優總幹事陳義成也獲9席理事全票通過遴聘，擔任第6屆漁會總幹事。