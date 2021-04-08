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青商會媒合港商發揮企業社會責任 捐贈苗栗縣10台AED

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國際青商會中華民國總會參議會桃竹苗區媒和企業捐贈苗栗縣10台AED，捐贈儀式上午在縣府舉辦。記者胡蓬生／攝影
國際青商會中華民國總會參議會桃竹苗區媒和企業捐贈苗栗縣10台AED，捐贈儀式上午在縣府舉辦。記者胡蓬生／攝影

國際青商會中華民國總會參議會桃竹苗區媒和企業捐贈苗栗縣10台AED，捐贈儀式上午在縣府舉辦，苗栗縣目前已有237處裝設AED，其中獲得安心場所認證已破百家，新增的10台將分別裝設在縣內6所中小學、縣立體育場、體育館及縣議會、苗栗地檢署，期盼關鍵時刻及時發揮救人一命的功效。

苗栗縣衛生局指出，這次捐贈是縣議員黎煥強及青商會參議會主席張禮水在深入了解苗栗縣的救護能量需求後，促成香港商鈦澤集團台灣分公司捐贈給縣府。

苗栗縣長徐耀昌上午代表縣府受贈並回贈感謝狀，他強調縣內已有237處場所裝設AED（自動體外心臟電擊去顫器），前年縣內發生國中生在操場跑步時突然暈倒，失去呼吸心跳，還有一名日照中心的患者午休時面露痛苦呈現昏迷，兩件緊急狀況都因現場裝設有 AED，在關鍵時刻成功搶救生命，感謝捐贈單位熱心公益的精神，也希望有更多企業能響應，齊力回饋社會造福鄉里。

國際青商會中華民國總會參議會桃竹苗區媒和企業捐贈苗栗縣10台AED，捐贈儀式上午在縣府舉辦。記者胡蓬生／攝影
國際青商會中華民國總會參議會桃竹苗區媒和企業捐贈苗栗縣10台AED，捐贈儀式上午在縣府舉辦。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 AED 體育

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