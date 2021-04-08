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桃園竹圍港嘴淤沙船難2死後 市府清淤調查外堤拉直加長
桃園市大園區竹圍漁港港嘴航道口2019年9月間發生船難2死，漁民批評港嘴淤沙嚴重造成，市政府農業局去年展開港嘴清淤工程，桃園區漁會漁民擔心東北季再度淤沙危險，市府農業局今天上午表示，該港嘴航道口清淤至去年10月完工，目前正在進行水紋水理監測計畫，報告如果需要外堤拉直或加長，該做環評就做環評，永安漁港也預定今年6月中旬開港區港嘴清淤工程，維護漁船航道安全。
桃園區漁會漁民過去進出竹圍漁港港嘴航道口水域，受漂沙淤積造成落差，多次發生漁船意外，2019年9月發生許姓船長及漁工2死意外，引起外界關切，市議員徐其萬和漁民要求，市府清淤港區港嘴之外，應將外堤拉直延長，阻擋漂沙淤積，維護航道全。
市府農業局表示，竹圍漁港港嘴航道口已在去年10月清淤完成，清出漂沙14立方公尺，每年會觀察深度不足就會啟動港區港嘴清淤工程，至於外堤拉直或加長改善需做環評報告，市府正在進行水紋水理監測計畫，今年10月提出報告，如果報告建議外堤需拉直或加長，該做環評就做環評，另外永安漁港港區港嘴漂沙去年未清淤，預定今年6月中旬啟開清淤工程，維護港嘴航道安全。
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