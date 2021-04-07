北得拉曼巨木步道聯外道路施工 將實施77天交通管制

新竹林區管理處為改善通往新竹縣尖石鄉北得拉曼巨木步道聯外道路水田林道支線路況，將於4月15日到6月30日期間，進行林道路面及排水改善工程，施工期間於林道0.9K以上路段將實施交管，管制車輛通行。

新竹林區管理處指出，北得拉曼步道可通往全台灣海拔最低的檜木巨木群落，吸引許多遊客登爬步道，但通往步道的水田林道支線沿線路面崎嶇不平，且常有積水濕滑問題，為讓山友有較平穩的道路通行，今年4月15日開始將進行林道路面及排水改善工程。

由於林道路幅狹窄，不易會車，施工期間將實施交管，不開放車輛通行；民眾如果要前往登山，需提前在林道0.9K前停車，並步行前往3K處的登山口，林管處就表示，林道改善後能提供更好、更安全的道路通行環境，施工期間需要民眾配合與見諒。