竹北今晚將辦送煞儀式 當地國中罕見提早放學

新竹縣竹北市今天突傳市區晚間將舉行送煞儀式，民眾看見公告在網路上詢問送煞路線，當地一所國中也在接獲里長通知後，決定提早晚自習下課時間，請家長及早接孩子下課，不少民眾議論。

據竹北市北崙里長洪燕卿說，送煞儀式在7日晚間9點舉行，路線從竹北市縣政11街101巷開始，途經縣政12街、光明6路，再到中華路，已貼出公告「門窗緊閉、避免在外停留」。

消息傳出引起居民恐慌，有民眾質疑送煞是否有申請路權？更表示不排除報警；也有民眾表示送煞路線會經過人車繁多的台1線中華路、光明六路等主要幹道，直呼「到底要怎麼迴避！」

當地的國中也向家長發出通知，今晚的晚自習提早在晚間8點放學，「懇請家長務必準時來接貴子弟返家」，就怕學生太晚放學或放學返家途中逗留，會因此發生危險。