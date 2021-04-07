桃園老街溪平鎮段變色疑遭汙染 環局鎖定工廠採樣

桃園市議員黃敬平指出，3、4月陸續有民眾反映老街溪伯公潭橋下游出現墨綠色的水，疑溪水遭汙染，接到民眾陳情時，3月就要求環保局追查，卻至今仍未見改善；溪水在4月2日連假第1天又被「染色」，範圍比前次更大，環保局、平鎮警分局還在查，他批市府一直宣傳整治老街溪成效，顯然防治汙染仍需努力。

黃敬平說，環保局回覆他已循線掌握排放廢水業者，稽查時仍有廢水排放，呈黃綠色，現場取樣檢測水質正常，樣品先冷藏並送驗，待檢測結果出爐會繼續監測。

黃敬平說，老街溪從伯公潭往北的水岸步道，假日人潮很多，許多人在此散步、運動，民眾看見墨綠色的水道當然無法接受；老街溪伯公潭橋自整治後已是平鎮區榮譽地標，現在又汙染變成笑話。