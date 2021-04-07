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新竹縣啟動全縣養豬場疫調 防範非洲豬瘟入侵
新北市萬里區龜吼海域4日發現海漂死豬，檢驗確認是非洲豬瘟陽性，農委會與新北市緊急消毒和防範；新竹縣今天開始也啟動養豬場疫調，這個星期內要完成，針對沿海的新豐鄉豬場加強消毒防疫，避免帶有非洲豬瘟病毒的海漂豬入侵，造成防疫破口。
新竹縣家畜疾病防治所長彭正宇指出，新竹縣除了尖石、五峰鄉，各鄉鎮市都有養豬場，數量277間，共畜養超過6萬頭豬隻；從新北傳出海漂豬非洲豬瘟檢疫陽性後，立即啟動新竹縣的防疫措施。
彭正宇說，雖然新北市海漂豬事件與新竹縣無地緣關係，基於料敵從寬、嚴加防範非洲豬瘟態度，目前已針對新豐鄉豬場加強消毒防疫，也盡速對全新竹縣的養豬場進行疫情調查，除了家畜疾病防治所人員，也尋求各鄉鎮公所獸醫、養豬產銷班配合，預計這個星期就會完成。
家畜所說明，對於以廚餘飼養的高風險豬場，家畜所與農業處、環保局聯合稽查，防止廚餘成為非洲豬瘟的媒介，全力把非洲豬瘟疫病阻絕於境外；也提醒民眾由國外返國勿攜帶肉製品，豬農務必自主落實豬場人、車，包含運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛實施)門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施。
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