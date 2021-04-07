獅潭老街1呼30幾人應 相約捐米做愛心到110歲

86歲甘順發感念真善美社會福利基金會已故創辦人胡得鏘捐地蓋馬路，苗栗縣獅潭老街鄰居1呼30幾人響應，今天連續第18年捐白米幫助憨兒，數量還是歷年最高4500台斤，真善美董事長謝秀琴與甘順發相約，「一起做到110歲」！

124甲縣道是獅潭鄉市區通往信仰中心仙山靈洞宮主要道路，甘順發至今念茲在茲，當年開路時，他擔任總幹事要促成，其中一段1公里多地主是胡得鏘，他拜訪希望取得同意書，沒想到爽快就蓋章，後來得知胡所創辦真善美照顧憨兒，18年前開始號召捐米，至今成了一場每年母親節前夕的固定「約會」。

甘順發在老街經營農機行，經濟不是寬裕，他號召捐米，一開始只有5、6人，捐白米1200台斤，地方逐漸傳開，雖一些老人凋零，但響應的街坊越來越多，一人出2、3000元，白米數量也隨之增加，今年有30多人參與，捐白米4500台斤，也是歷年來數量最多，甘順發說，18年如1日，也好像養大一群孩子，他們都很高興。