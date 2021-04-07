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獅潭老街1呼30幾人應 相約捐米做愛心到110歲

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉老街居民甘順發等人連續18年捐白米，今年4500台斤創新高。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉老街居民甘順發等人連續18年捐白米，今年4500台斤創新高。記者范榮達／攝影

86歲甘順發感念真善美社會福利基金會已故創辦人胡得鏘捐地蓋馬路，苗栗縣獅潭老街鄰居1呼30幾人響應，今天連續第18年捐白米幫助憨兒，數量還是歷年最高4500台斤，真善美董事長謝秀琴與甘順發相約，「一起做到110歲」！

124甲縣道是獅潭鄉市區通往信仰中心仙山靈洞宮主要道路，甘順發至今念茲在茲，當年開路時，他擔任總幹事要促成，其中一段1公里多地主是胡得鏘，他拜訪希望取得同意書，沒想到爽快就蓋章，後來得知胡所創辦真善美照顧憨兒，18年前開始號召捐米，至今成了一場每年母親節前夕的固定「約會」。

甘順發在老街經營農機行，經濟不是寬裕，他號召捐米，一開始只有5、6人，捐白米1200台斤，地方逐漸傳開，雖一些老人凋零，但響應的街坊越來越多，一人出2、3000元，白米數量也隨之增加，今年有30多人參與，捐白米4500台斤，也是歷年來數量最多，甘順發說，18年如1日，也好像養大一群孩子，他們都很高興。

真善美近兩年受疫情影響，收到物資及捐款大幅減少，獅潭老街連續18年捐米，可以提供約2個月的所需，也不無小補，憨兒「小玲」每年都來，雖沒辦法用言語表達，她用跳舞及送康乃馨，感謝甘順發等人捐米，氣氛溫馨熱鬧，謝秀琴表示，憨兒一定可以感受到用心，她也與甘順發相約，捐米的美事，要做到110歲。

真善美基金會憨兒跳舞及獻花康乃馨，感謝甘順發等人年年捐白米。記者范榮達／攝影
真善美基金會憨兒跳舞及獻花康乃馨，感謝甘順發等人年年捐白米。記者范榮達／攝影
真善美基金會憨兒跳舞及獻花康乃馨，感謝甘順發等人年年捐白米。記者范榮達／攝影
真善美基金會憨兒跳舞及獻花康乃馨，感謝甘順發等人年年捐白米。記者范榮達／攝影

老街 疫情 捐款

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