新竹市E化繳使用牌照稅 抽6千元提貨券

使用牌照稅4月1日起開徵，新竹市稅務局今天指出，新竹市今年度使用牌照稅稅單已全面寄發，提醒民眾在5月3日之前繳納完成，繳納期間若使用e化管道或約定轉帳繳納新竹市的牌照稅單，就有機會抽中6000元百貨提貨券，輕鬆完成繳稅還能抽大獎。

新竹市稅務局指出，防疫期間為減少民眾出入公共場所，推薦民眾利用手機或電腦登入線上查繳稅系統，不需要稅單，也不用出門，登入車牌號碼及車主身分證字號就可以查詢牌照稅繳稅資訊，再以信用卡或儲蓄存款帳戶完成繳稅。

另也可多加運用行動支付，用手機下載行動支付APP（台灣Pay、i繳費等），利用行動支付APP掃描繳款書上的QR-Code連結至網路繳稅服務，一樣能快速完成繳稅。

新竹市稅務局鼓勵民眾透過e化或約定轉帳繳納新竹市使用牌照稅，推出雙重好禮活動，第一重為抽獎禮，只要以e化管道繳稅（線上查繳稅、行動支付、掃描QR-Code或便利商店多媒體資訊機）及約定轉帳繳納者即可參加抽獎，獎項有遠百禮券6000元1名、500元100名，預計5月20日由繳稅記錄隨機抽出幸運民眾，並於隔日公布官網。

第二重為體驗禮，只要以線上查繳稅等e化管道完成繳納者，只要出示繳納證明，即可臨櫃領取咖啡提貨卡1張，限量250份，送完為止，或是以線上查繳稅等e化管道完成繳納且臨櫃捐贈1張雲端發票者，即可領取50元超商禮券，限量200名，送完為止。

新竹市稅務局也提醒民眾收到稅單請務必在期限內繳納，以免逾期多繳滯納金。民眾若未收到或遺失繳款書，只要有車號及車主身分證字號或統一編號，就可利用線上查繳稅系統查詢，詳情可撥522-5161轉311~317、0800-000321、1999市民服務專線。