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竹縣寶山27戶明起供5停2 鄉公所已設臨時供水站

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
2個儲水桶在連假前就已經運到新豐宮，今天下午約2點開始灌水作業。記者陳斯穎／攝影
2個儲水桶在連假前就已經運到新豐宮，今天下午約2點開始灌水作業。記者陳斯穎／攝影

新竹縣寶山鄉寶斗村歸屬苗栗分區停水的甲區，明天起進入分區供水的紅燈，寶山鄉公所今天下午已在新豐宮完成設置臨時供水站，提供2個2噸水桶，共4噸儲水量，因應居民用水需求。

台灣自來水公司第三區管理處表示，寶山鄉寶斗村位於新珊路、新珊1路的27戶，因屬於永和山水庫的供水區，所以被列為苗栗甲區的紅燈分區供水範圍，從明天開始執行供五停二措施，停水時間為每周二及周三共48小時。

縣府工務處說，鄉公所在新豐宮設置臨時供水站，提供2個2噸儲水量的儲水桶，且水桶都會上鎖，確保水質安全，並在桶身上加註警語及連絡人電話，如民眾發現桶內蓄水不足，均可連繫人員處理，警方則在臨時供水站設置巡邏箱定時巡查，縣府環保局也做好水質檢驗。

寶山鄉公所表示，儲水桶在連假前就已經運到新豐宮，今天下午約2點開始灌水，約半個多小時就將2個儲水桶灌滿水，配合6日凌晨12點開始停水，今天晚上6點就會將儲水桶的鎖頭打開，讓停水區域的民眾取水，未來將視這周的取水狀況，再決定儲水桶上鎖時間，也呼籲民眾節約用水。

配合6日凌晨12點開始停水，今天晚上6點就會將儲水桶的鎖頭打開，讓停水區域的民眾取水。記者陳斯穎／攝影
配合6日凌晨12點開始停水，今天晚上6點就會將儲水桶的鎖頭打開，讓停水區域的民眾取水。記者陳斯穎／攝影

停水 水質 新竹

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