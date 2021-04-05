快訊

網紅"韓德凱文森"證實為第49名罹難者 母泣：台鐵草菅人命

衰爆！站邊坡的他是太魯閣號乘客「不是工人啦」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣投3658萬 改善進出內灣尖石替代外環道路品質

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
竹30線可接回台3線，為假日紓解內灣尖石風景區車潮的重要道路。圖／新竹縣政府提供
竹30線可接回台3線，為假日紓解內灣尖石風景區車潮的重要道路。圖／新竹縣政府提供

新竹縣人口持續增加，除產業快速發展，觀光休閒也持續升級，為提升交通品質，新竹縣政府向中央爭取到前瞻2.0預算執行道路改善工程，其中橫山風景區交通外環道的竹30、竹32線，近期獲中央核定3658萬元經費，將進行路面改善工程，預計明年上半年可完工，讓用路人來往更安全。

鄉道竹30、竹32線為關西鎮、橫山鄉民眾和常使用的道路，也是進入內灣、尖石景點的門戶，竹32線起點為縣道120線上的橫山鄉富貴火車站旁，從內灣、尖石方向下山的車流，除了走主幹道縣道120線接回台3線外，也可右轉走竹32線，銜接竹30線往北走，再回到台3線。

縣府工務處表示，這2條鄉道是橫山風景區的外環道、北向聯絡道，更是假日紓解車潮的重要路線，但許多路段年久失修，道路品質不佳，還有些路段邊坡不穩，危害行車安全，縣府積極爭取中央預算，進行改善工程，提供民眾舒適又安全的行車環境。

此次改善工程主要針對竹30線9公里至14公里800公尺處路段及竹32線全線的路面重新鋪設，並改善竹30、32線多處邊坡穩定和排水設施，路面鋪設全長8.7公里。

工務處說，工程也將針對季節性活動人潮較多區域，規畫道路改善措施，打造友善步行環境，後續委託規畫設計、監造發包，最快8月可開工，明年上半年完工。

鄉道竹30、竹32線多處路段鋪面年久失修，道路品質不佳。圖／新竹縣政府提供
鄉道竹30、竹32線多處路段鋪面年久失修，道路品質不佳。圖／新竹縣政府提供

延伸閱讀

竹縣空品監測車上路 機動性監測工業區維護空氣品質

李義祥被爆兼工地主任 台鐵坦承3單位都沒發現

減空汙！中鋼2021至2026投資436.8億 推動環保改善工程

為精緻農業加薪添火 竹縣推茶葉、油茶、愛玉復耕獎勵

相關新聞

竹縣投3658萬 改善進出內灣尖石替代外環道路品質

新竹縣人口持續增加，除產業快速發展，觀光休閒也持續升級，為提升交通品質，新竹縣政府向中央爭取到前瞻2.0預算執行道路改善...

將吸引40萬人次造訪 竹市兒藝節帶動觀光飯店全住滿

2021新竹市兒童藝術節讓孩童連玩四天，市府統計，左岸「風的運動場」共25萬人次造訪、新竹州廳系列活動也突破15萬人次，...

竹縣空品監測車上路 機動性監測工業區維護空氣品質

新竹縣為高科技產業重鎮，為隨時監控汙染熱點及追蹤改善情形，新竹縣環保局今年引進移動式「空氣品質監測車」，3月下旬開始針對...

桃園玩具圖書館 兒童夢想起點

桃園多了一個打卡景點！位於八德大湳森林公園內的兒童玩具圖書館昨起配合兒童節試營運，除了數位與傳統遊樂設施兼備，自然和藝文...

桃園客家兒童日崙坪園區登場 新打卡點「甲殼」亮相

4月4日兒童節，桃園市客家局在觀音區的崙坪文化地景園區舉辦「客家兒童日」活動，園區內的新景點「甲殼」今日也正式亮相，半開...

攻城獅對上夢想家 楊文科到場為球員加油

新竹街口攻城獅今天本季最後一場賽事在客場彰化縣立體育館迎戰福爾摩沙台新夢想家，這同時也是夢想家球員田壘引退賽，門票一票難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。