竹縣投3658萬 改善進出內灣尖石替代外環道路品質

新竹縣人口持續增加，除產業快速發展，觀光休閒也持續升級，為提升交通品質，新竹縣政府向中央爭取到前瞻2.0預算執行道路改善工程，其中橫山風景區交通外環道的竹30、竹32線，近期獲中央核定3658萬元經費，將進行路面改善工程，預計明年上半年可完工，讓用路人來往更安全。

鄉道竹30、竹32線為關西鎮、橫山鄉民眾和常使用的道路，也是進入內灣、尖石景點的門戶，竹32線起點為縣道120線上的橫山鄉富貴火車站旁，從內灣、尖石方向下山的車流，除了走主幹道縣道120線接回台3線外，也可右轉走竹32線，銜接竹30線往北走，再回到台3線。

縣府工務處表示，這2條鄉道是橫山風景區的外環道、北向聯絡道，更是假日紓解車潮的重要路線，但許多路段年久失修，道路品質不佳，還有些路段邊坡不穩，危害行車安全，縣府積極爭取中央預算，進行改善工程，提供民眾舒適又安全的行車環境。

此次改善工程主要針對竹30線9公里至14公里800公尺處路段及竹32線全線的路面重新鋪設，並改善竹30、32線多處邊坡穩定和排水設施，路面鋪設全長8.7公里。