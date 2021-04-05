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將吸引40萬人次造訪 竹市兒藝節帶動觀光飯店全住滿

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
2021新竹市兒童藝術節讓孩童連玩四天。圖／新竹市政府提供
2021新竹市兒童藝術節讓孩童連玩四天。圖／新竹市政府提供

2021新竹市兒童藝術節讓孩童連玩四天，市府統計，左岸「風的運動場」共25萬人次造訪、新竹州廳系列活動也突破15萬人次，整體活動將吸引40萬人次造訪。據中華電信大數據與現場觀察，來訪兒藝節活動多為30至40歲親子檔、60歲以上銀髮族帶孫同遊，另外，新竹各大知名飯店住房幾乎全滿，周邊店家生意明顯成長，有的業績甚至成長5成。

市府指出，今年疫情趨緩後，兒藝節強勢回歸，吸引來自全台各地孩童造訪。市府透過遊具、光雕、樂高展等造訪人次推估，兒藝節每天都有5至6萬人次湧入左岸，州廳周邊活動累積三天超過10萬人次，兒藝節整體造訪人數前三天已經累積30萬人次。

透過中華電信電信台大數據顯示，參訪民眾包含各年齡層，以60歲以上為大宗，占32.9%，其次為30至40歲占30%，顯示來訪兒藝節大多為家庭遊、親子遊。

市府表示，兒藝節期間集結舊城區200間友善店家，不僅有友善廁所、友善外語等服務，還推出「集章送好禮」活動，部分店家更打出優惠。此舉讓民眾暢遊竹市，也拉抬觀光消費市場。

芙洛麗大飯店指出，此次連假搭配兒童藝術節行銷，推出超值線上旅展住宿券，連假前三天住房高達九成五，親子住宿比率高；新竹國賓大飯店推出的「樂園童享樂」住房專案則提供住房可任意搭配主題樂園門票，受惠兒藝節帶來的人潮，住房率高達九成。

店家喬桌子表示，連假期間訂位率高達七成，較去年成長約兩成。店家新竹牧場則說，今年兒藝節集章活動辦得很成功，來店內消費的民眾中10位就有8位是要來蓋章的，業績成長五成。

城市行銷處表示，連假期間有兒藝節、樂高展、古蹟光雕與味市集活動外，市府也推出舊城線6場次及南寮線4場次小旅行行程，共有200人參加，活動反應熱烈。

2021新竹市兒童藝術節讓孩童連玩四天，市府統計，整體活動將吸引40萬人次造訪。圖／新竹市政府提供
2021新竹市兒童藝術節讓孩童連玩四天，市府統計，整體活動將吸引40萬人次造訪。圖／新竹市政府提供
今年疫情趨緩後，兒藝節強勢回歸，吸引來自全台各地孩童造訪。圖／新竹市政府提供
今年疫情趨緩後，兒藝節強勢回歸，吸引來自全台各地孩童造訪。圖／新竹市政府提供

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