竹縣空品監測車上路 機動性監測工業區維護空氣品質

新竹縣為高科技產業重鎮，為隨時監控汙染熱點及追蹤改善情形，新竹縣環保局今年引進移動式「空氣品質監測車」，3月下旬開始針對縣內工業集中地區、新開發計畫及潛在汙染熱區等易發生空汙事件地區，執行不定期連續監測，逐步建立完整空氣品質背景資料。

環保局長朱振群表示，此次引進的空品監測車，相較竹縣原有的固定式空氣品質測站及微型監測站，其機動性可補足固定式測站不及之處，而監測車採用的檢測方法均合環檢所規定，比微型感測器可分析的項目多，並有數據的準確度高等優勢。

環保局說，移動式空氣品質監測車在3月下旬已正式上路，移動式空氣品質監測車監測項目包含PM10、PM2.5、O3、NOX、SO2、CO、THC、溫度、濕度、風向及風速，並依據測站或地區特性選擇性執行揮發性有機汙染物(VOCs)監測。

監測車針對縣內湖口工業區、五華工業區、台元、竹科等工廠林立地點以及民眾陳情熱點，進行機動性監測，即時掌握空氣中汙染物濃度變化情形，讓空汙事件無所遁形，環保局後續也將持續監督工作，促使縣內工業區等潛在汙染產業做好相關改善措施，維護良好空氣品質及生活環境。

朱振群也指出，環保局近年來在空氣汙染防制採取多面向的努力下，空氣品質提升已見初步的成效，環保署在去年底公布最新的「直轄市、縣(市)各級空氣汙染防制區」，除了最新納入計算的臭氧(八小時)濃度標準外，新竹縣的空氣品質平均均符合二級防制區空氣品質標準，僅次於宜蘭花東地區。