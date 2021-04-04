桃園客家兒童日崙坪園區登場 新打卡點「甲殼」亮相

4月4日兒童節，桃園市客家局在觀音區的崙坪文化地景園區舉辦「客家兒童日」活動，園區內的新景點「甲殼」今日也正式亮相，半開放式的空間邀請蘋果劇團和狂美交響管樂團表演音樂劇，讓民眾沉浸在視覺與音樂的雙重饗宴。

配合兒童節連假，崙坪園區除了有音樂劇表演，周邊還有茶席及客家童玩體驗，吸引許多家長帶著小朋友前來共襄盛舉，現場座無虛席。由於園區充滿綠樹草坪，也有家長帶著小朋友一起到草地上野餐，小朋友們互相追逐，玩得非常盡興。

今天正式亮相的新景點「甲殼」，是市府投入5800萬元經費，由客委會補助78%所完成的特殊造型木頂棚，其屋頂採用鈦鋅板，頂棚內木條交錯，建築外觀宛如一片大葉子，既是藝術品，也適合作為小農市集及小型環境劇場。

桃園市長鄭文燦參加活動表示，崙坪園區占地超過5公頃，原為日治時代受信所用地，後來市府與國產署、中華電信協調，2016年完成土地撥用，園區目前已完成3期工程，市府規畫第4期工程，將恢復崙坪受信所原貌。