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桃園客家兒童日崙坪園區登場 新打卡點「甲殼」亮相

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
崙坪文化地景園區內的新景點「甲殼」今日正式亮相，半開放式的空間宛如一片大葉子，既是藝術品，也適合作為小農市集及小型環境劇場。記者朱冠諭／攝影
崙坪文化地景園區內的新景點「甲殼」今日正式亮相，半開放式的空間宛如一片大葉子，既是藝術品，也適合作為小農市集及小型環境劇場。記者朱冠諭／攝影

4月4日兒童節，桃園市客家局在觀音區的崙坪文化地景園區舉辦「客家兒童日」活動，園區內的新景點「甲殼」今日也正式亮相，半開放式的空間邀請蘋果劇團和狂美交響管樂團表演音樂劇，讓民眾沉浸在視覺與音樂的雙重饗宴。

配合兒童節連假，崙坪園區除了有音樂劇表演，周邊還有茶席及客家童玩體驗，吸引許多家長帶著小朋友前來共襄盛舉，現場座無虛席。由於園區充滿綠樹草坪，也有家長帶著小朋友一起到草地上野餐，小朋友們互相追逐，玩得非常盡興。

今天正式亮相的新景點「甲殼」，是市府投入5800萬元經費，由客委會補助78%所完成的特殊造型木頂棚，其屋頂採用鈦鋅板，頂棚內木條交錯，建築外觀宛如一片大葉子，既是藝術品，也適合作為小農市集及小型環境劇場。

桃園市長鄭文燦參加活動表示，崙坪園區占地超過5公頃，原為日治時代受信所用地，後來市府與國產署、中華電信協調，2016年完成土地撥用，園區目前已完成3期工程，市府規畫第4期工程，將恢復崙坪受信所原貌。

崙坪園區現由客家局經營，客家局表示，未來將持續辦理客家工藝展覽、課程、草地音樂會及戶外茶席體驗等活動，隨著桃園青埔地區IKEA桃園旗艦店、新光影城、Xpark水族館相繼開幕，距離青埔僅10分鐘車程的崙坪園區，將可串聯成為假日放鬆的好去處。

桃園市客家局在觀音區的崙坪文化地景園區舉辦「客家兒童日」活動，吸引許多家長帶著小朋友前來。記者朱冠諭／攝影
桃園市客家局在觀音區的崙坪文化地景園區舉辦「客家兒童日」活動，吸引許多家長帶著小朋友前來。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今參加桃園市客家局在觀音區的崙坪文化地景園區舉辦「客家兒童日」活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今參加桃園市客家局在觀音區的崙坪文化地景園區舉辦「客家兒童日」活動。記者朱冠諭／攝影

兒童節 音樂劇

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