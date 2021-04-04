攻城獅對上夢想家 楊文科到場為球員加油
新竹街口攻城獅今天本季最後一場賽事在客場彰化縣立體育館迎戰福爾摩沙台新夢想家，這同時也是夢想家球員田壘引退賽，門票一票難求，現場約5500名球迷入場。新竹縣長楊文科也到現場為球員加油，賽前全場觀眾也為台鐵太魯閣號默哀，祈求傷者早日康復，亡者家屬走出悲傷。
對於台鐵太魯閣號意外事件，楊文科說，縣府除第一時間做好支援準備，向竹縣傷者表達慰問，攻城獅球員自主發起捐款，他也捐出一個月薪水，期望拋磚引玉讓社會大眾也能貢獻自己的心力，幫助台鐵事故罹難者家屬。
楊文科也與彰化縣長王惠美互贈伴手禮，期望雙方「以球會友」。楊文科說，攻城獅雖無緣進季後賽，但球員努力不懈的在球場上奔馳的身影令他十分感動。他與獅迷們也期望攻城獅未來持續提升竹縣體育風氣，與彰化及其他縣市開展台灣籃球璀璨光芒。
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