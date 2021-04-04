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桃園八德新增打卡景點 想玩得先預約

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
兒童玩具圖書館除了藏書和玩具豐富，也有不少景點適合拍照打卡留念。記者陳俊智／攝影
兒童玩具圖書館除了藏書和玩具豐富，也有不少景點適合拍照打卡留念。記者陳俊智／攝影

桃園多了一個打卡景點！位於八德區重慶街的兒童玩具圖書館今起試營運，除了數位與傳統遊樂設施兼備，還有新書展示與親子共讀空間，自然和藝文結合的環境也非常適合拍網美照，但試營運期間採預約制，想要入館得先報名。

兒童玩具圖書館位於大楠森林公園內，前身是國軍大湳營區，擁有豐富的動植物生態資源，國內一級保育動物黃鸝鳥也曾在此築巢養育後代。2017年，國軍與警政署保一總隊陸續撤出，接管營區的桃園市政府斥資8千萬餘元修繕，利用營區舊房舍，打造佔地2千餘平方公尺的兒童玩具圖書館園區。

桃園市立圖書館指出，兒玩館藏書約1萬5千本，遊憩區也有600組玩具和5種數位互動設施，可說是動靜皆宜。另外，園區還設有玩具修復站，讓壞掉的玩具在這裡可以修復再生，二手玩具也能在這裡找到新主人。

市長鄭文燦表示，今年兒童節系列活動，除了首屆兒童藝術節在風禾公園展開、兒童玩具圖書館開始試營運外，南崁兒童藝術村、壢小故事森林也推出兒童節活動；同時數個與市府密切合作的觀光工廠如祥儀機器人夢工廠、利百代彩筆文創館及雄獅文具想像力製造所也非常值得遊玩，希望大家喜歡。

桃園市文化局長莊秀美表示，由於兒玩館位於大楠森林公園內，而森林公園目前仍有工程在進行，考量安全問題，所以試營運期間採預約制，可預約時間以網路公告為準。預約連結：https://forms.gle/j1SCGxFcGPX2yqGUA ，相關兒童玩具圖書館資訊，歡迎瀏覽桃園市立圖書館官方網站www.typl.gov.tw，或洽詢承辦人03-3688751分機306鄭小姐。

兒童玩具圖書館除了藏書和玩具豐富，也有不少景點適合拍照打卡留念。記者陳俊智／攝影
兒童玩具圖書館除了藏書和玩具豐富，也有不少景點適合拍照打卡留念。記者陳俊智／攝影
兒童玩具圖書館的室內遊戲區充滿小朋友的歡笑聲，大人也拿著手機紀錄孩子成長的每一刻。記者陳俊智／攝影
兒童玩具圖書館的室內遊戲區充滿小朋友的歡笑聲，大人也拿著手機紀錄孩子成長的每一刻。記者陳俊智／攝影
市長鄭文燦（右）參觀玩具修復工廠。記者陳俊智／攝影
市長鄭文燦（右）參觀玩具修復工廠。記者陳俊智／攝影
兒童玩具圖書館設有數位互動遊戲區，讓許多小朋友愛不釋手。記者陳俊智／攝影
兒童玩具圖書館設有數位互動遊戲區，讓許多小朋友愛不釋手。記者陳俊智／攝影
桃園市八德區的兒童玩具圖書館除了豐富藏書和玩具外，還有許多大朋友、小朋友都適合的拍照打卡設施。記者陳俊智／攝影
桃園市八德區的兒童玩具圖書館除了豐富藏書和玩具外，還有許多大朋友、小朋友都適合的拍照打卡設施。記者陳俊智／攝影
兒童玩具圖書館內有1萬5千餘本藏書，也有精心設計的閱讀區供親子一起閱讀。記者陳俊智／攝影
兒童玩具圖書館內有1萬5千餘本藏書，也有精心設計的閱讀區供親子一起閱讀。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦（右）與小朋友交換玩具，一起鋪列車軌道。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦（右）與小朋友交換玩具，一起鋪列車軌道。記者陳俊智／攝影

圖書館 森林公園

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