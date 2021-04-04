新竹兒藝節 700名熱心志工做「一日保姆」

2021新竹市兒童藝術節「風的運動場」邁入第三天，已有超過10萬人次湧入左岸遊具區，現場有700名16歲至近90歲的志工，他們做起「一日保姆」，不但確保孩童遊樂安全，也協助維護秩序，是活動最強支柱，更是兒藝節最美麗的風景。

今年兒藝節志工群從15歲的高中生到89歲的銀髮族都有，65歲以上志工更有119人，學生志工也有386人，服務高達1437人次。

今年志工群特色在有許多20歲以下年輕人結伴前來，為會場注入活力，一名成德高中二年級學生林瑜君從高一開始就積極參與各種志工服務活動，她今年兒藝節負責迷你棒球及捷安特Pushbike體驗，她分享，當時有一位年約5歲的小男孩在場邊大哭，她和夥伴上前詢問，才發現小男孩和媽媽走失，便耐心安撫，詢問母親特徵，最後順利找到，小男孩也破涕為笑。

社會處表示，這次80歲以上的志工有6人，來自濱海長青會的89歲何蔡栢，去年底剛完成志工訓練，兒藝節樂高城市是她成為志工後第一場服務。她說，趁著身體還算硬朗，應該多做一些回饋社會的事情，以看顧「甘仔孫」的慈愛之心，服務全台各地來體驗樂高城市的大小朋友們，讓大家都有一個快樂、難忘的回憶。

高齡81歲的李禎漢同樣服務不落人後，他從園區高階主管退休，英語能力極佳，已在城市行銷處擔任志工6年。李禎漢說，擔任志工是對自己有益的事情，可以讓他學習成長。