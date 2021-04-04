傅學鵬宗族700人掃墓 慎終追遠承先啟後

苗栗縣前縣長傅學鵬宗族今天在公館鄉來台主常達公清河墓園掃墓，連續兩年受到疫情影響，子孫700多人準備豬、羊及牲禮，客家八音演奏，行三獻禮祭祖，宗親會發敬老金、獎學金、生育津貼，中午席開70桌，饒富慎終追遠、承先啟後意義。

傅學鵬宗族第13世祖常達公祖籍廣東省蕉嶺縣，清朝乾隆18年間到公館鄉五谷岡開墾，1992年重修來台主常達公清河墓園，子孫開枝散葉，掃墓已從客家傳統元宵節後一天，改為清明節，派下傳到24世，每年子孫齊聚掃墓，有豬、羊等牲禮，現場客家八音演奏，並行三獻禮祭祖，場面相當壯觀。

掃墓受到疫情影響，去年掃墓採取分流各自祭拜，今年規定戴口罩，來了700多人，宗親會發送80歲以上長輩敬老金，頒發高中以上獎學金，此外，有感於少子化，也發生育津貼，並相約明年疫情退散，邀更多的宗親掃墓。