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傅學鵬宗族700人掃墓 慎終追遠承先啟後
苗栗縣前縣長傅學鵬宗族今天在公館鄉來台主常達公清河墓園掃墓，連續兩年受到疫情影響，子孫700多人準備豬、羊及牲禮，客家八音演奏，行三獻禮祭祖，宗親會發敬老金、獎學金、生育津貼，中午席開70桌，饒富慎終追遠、承先啟後意義。
傅學鵬宗族第13世祖常達公祖籍廣東省蕉嶺縣，清朝乾隆18年間到公館鄉五谷岡開墾，1992年重修來台主常達公清河墓園，子孫開枝散葉，掃墓已從客家傳統元宵節後一天，改為清明節，派下傳到24世，每年子孫齊聚掃墓，有豬、羊等牲禮，現場客家八音演奏，並行三獻禮祭祖，場面相當壯觀。
掃墓受到疫情影響，去年掃墓採取分流各自祭拜，今年規定戴口罩，來了700多人，宗親會發送80歲以上長輩敬老金，頒發高中以上獎學金，此外，有感於少子化，也發生育津貼，並相約明年疫情退散，邀更多的宗親掃墓。
傅學鵬宗族掃墓，雖然有些子孫不會講客家話，但清河墓園興建緣起，及各世字輩碑文「『根深者葉茂，源遠者流長。』為人子孫者，數典不容忘祖，飲水該當思源」…，掃墓全程使用客家話，在在希望後代子孫了解自己的客家血緣。
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