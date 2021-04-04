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新屋葉五美萬人祭祖 今年仍因疫情管控120人內參與

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今早參加葉家祭祖。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今早參加葉家祭祖。記者朱冠諭／攝影

桃園新屋葉五美公塔，過往每年清明節總是湧進大批葉氏子孫返鄉祭祖，人數可達8、9000人，不過因疫情考量，葉春日公派下協進會理事長葉國傑指出，今年延續去年模式，清明節祭祖由5大房經理人代表參加，參加人數控制在120人，名單也會造冊列管。

葉家子孫開枝散葉，過往每年都有很多海外子孫回來祭拜，不過現在回台需要居家檢疫14天，桃市民政局3月也呼籲各宗祠配合防疫規範，自行縮減參拜人數。

葉春日公派下協進會開會討論後，決議按照往例於清明當日舉行特鳳媽祖墳、祖塔掃墓活動，但延續去年模式，僅由5大房經理人代表參拜，總參加人數從去年的30人放寬為120人以下，出席者需全程戴口罩、量測體溫、噴灑酒精消毒後才可以進場。

葉國傑表示，協進會透過上香向祖先秉告，為防止清明掃墓祭祖成為群聚感染破口，也保護子孫身體健康，祭祖掃墓活動從簡，盼望祖先不要見怪。

葉家來台始祖葉春日於清朝雍正十三年（1735年）自中國廣東陸河縣渡海來台，葉春日生下5子，分別命名為大榮、大華、大富、大貴與大春。多次參加葉家祭祖的桃園市長鄭文燦表示，「春」在客語、閩南語和「餘」有諧音，深具「榮華富貴有餘」的意義，提醒子孫在追求榮華富貴外，健康、財富、時間及美德等各方面都要有餘，是先⼈深奧的人生智慧。

桃園新屋葉五美公塔，今年清明祭祖延續去年模式，由5大房經理人代表參加，參加人數控制在120人以下。記者朱冠諭／攝影
桃園新屋葉五美公塔，今年清明祭祖延續去年模式，由5大房經理人代表參加，參加人數控制在120人以下。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今早參加葉家祭祖。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今早參加葉家祭祖。記者朱冠諭／攝影
桃園新屋葉五美公塔，今年清明祭祖延續去年模式，由5大房經理人代表參加，參加人數控制在120人以下。記者朱冠諭／攝影
桃園新屋葉五美公塔，今年清明祭祖延續去年模式，由5大房經理人代表參加，參加人數控制在120人以下。記者朱冠諭／攝影

清明節 廣東 居家檢疫

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