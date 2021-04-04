告別老舊照明 竹市大坪頂納骨塔換LED燈具

今天是清明節，為讓民眾選位、晉塔、祭祀時能在充足的光源下進行，新竹市府將大坪頂納骨塔華嚴堂內傳統照明燈具全面汰換成節能LED燈，並在箱位區設置智能燈具，能配合人員走動調整燈光強弱，改善過去內部光線昏暗狀況，預估每月可以節省1萬1628度用電度數、節能省碳目標每月可以減少排放7407公斤二氧化碳，不僅省電，環境照明也更清晰。

民政處長李季縈說，市府補助殯葬所500萬元，讓所方改善歷年來納骨堂高額電費支出。這次燈具汰舊換新改善重點為汰換華嚴堂地上三樓層及地下室傳統燈具，特別是在箱位區設置智能燈具控制系統，藉由電腦控管開啟及關閉燈具時間，箱位區平時保持10％亮度，人員走動經過時，燈具經由感應可啟動亮度為100％，讓民眾辦理選位、晉塔、祭祀時可感受到明亮潔淨的納骨堂空間。

李季縈說，汰換老舊設備最大好處是電費減少、能源使用效率高，減少缺電及停電危機，傳統一支40瓦T8螢光燈管換裝為20瓦T8的LED燈具，可節電50％。竹市長期配合中央政策，執行汰換傳統照明燈具，改為節能省電LED燈具，配合智能燈具控制，提高省電費用，響應節能減碳，一舉二得。