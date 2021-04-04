為精緻農業加薪添火 竹縣推茶葉、油茶、愛玉復耕獎勵

新竹縣農業規模不大，縣府為協助打造品牌、增加行銷通路，並增加高經濟價值特用作物的原料來源，除持續推動茶葉復耕，宣布今年將新增油茶和愛玉復耕獎勵，歡迎農友透過各鄉鎮農會提出申請。

縣府指出，今年新增油茶和愛玉復耕獎勵，除農糧署雜糧特作輔導計畫，每公頃補助5萬元鼓勵農民轉作油茶，也加碼編列每公頃5萬元獎勵農民轉作或新植油茶；而種植愛玉獎勵計畫為期3年，第1年每公頃獎勵5萬元，第2年每公頃獎勵2萬元，第3年每公頃獎勵1萬元。

農業處說明，茶園復耕計畫每公頃由縣款編列預算補助8萬元，分三年補助，並同步爭取行政院農業委員會農糧署新植茶園補助計畫每公頃補助5萬元，今年持續推動茶園復耕，建議茶農選擇適製性高的品種，如青心大冇，提升竹縣新植茶園競爭力。

油茶部分，竹縣目前有峨眉、湖口、關西三個油茶產銷班，其中，峨眉鄉特用作物產銷班第4班設置專業苦茶油加工廠，爭取農糧署計畫補助完成榨油設備設置，縣府也補助加工設備，目前峨眉產銷班油茶產品已取得產銷履歷驗證（驗證面積於2020年底已達6.82公頃、今年預計新增13.27公頃），加工廠於2020年底取得ISO22000與HACCP驗證，未來可望成為北台灣油茶區域加工責任廠。

農業處指出，新埔、關西近年種植台灣特有的愛玉，種植面積約2公頃，去年透過水保局輔導，更集結了全台愛玉種植農友成立「台灣愛玉運銷合作社」、會址設在本縣新埔鎮，是全台唯一針對愛玉種植推廣組織。