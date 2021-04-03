去年停水通知誤當今年瘋傳 台南里長被問到懷疑人生

「不要再轉傳了！」台南網路社群媒體最近瘋傳「4/15-16 台南市部分區域自來水停水通知」，指配合鐵道局東區民族路一段辦理600m/m管線改遷移施工作業，將停水19小時，裡頭詳細記載停水時間、區域及水壓降低區域，不少被點名要停水各區里民向里長求證，「那是去年的停水通知，工程早已完工了」南區大忠里長許智雄說， 「被問到懷疑人生」。

最近水情不佳，相關缺水訊息充斥各大媒體，台南網路社群媒體流傳水公司台南市部分區域自來水停水通知，即便該通知上停水時間，清楚記載「109年4月15日上午9時起至109年4月16日上午4時止，辦理停水19小時」，仔細一看即可分辨出是去年的停水通知，仍有民眾瘋狂轉發分享。

許智雄說，最近不少民眾私訊或轉發，詢問該網路貼文是否屬實？明明該通知上寫的「109年」，現在都「110年」，網友把去年的通知誤當今年轉發，他可是解釋到口水都乾了，被問到懷疑人生。他表示，這是去年的停水施工計畫，該工程去年就已經完成了。

他也不禁跳出來說，如有收到該通知，請勿再轉傳，「今年是110年、110年、110年，因為很重要，所以講3遍」。