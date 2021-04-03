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影／EX-亞洲劇團苗栗文觀局推雙聯展 邀鄉親「說戲」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文化觀光局與EX-亞洲劇團共同策畫在文觀局推出「相思寄浮雲」舞台陳列展及 「亞洲有藝室Season 4」，盼以雙聯展形式展現跨文化、跨領域的能量，並用另類方式回饋鄉親，向民眾「說戲」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局與EX-亞洲劇團共同策畫在文觀局推出「相思寄浮雲」舞台陳列展及 「亞洲有藝室Season 4」，盼以雙聯展形式展現跨文化、跨領域的能量，並用另類方式回饋鄉親，向民眾「說戲」。記者胡蓬生／攝影

苗栗在地的EX-亞洲劇團成立15周年，苗栗縣政府文化觀光局與EX劇團共同策畫在文觀局推出「相思寄浮雲」舞台陳列展及 「亞洲有藝室Season 4」，盼以雙聯展形式展現跨文化、跨領域的能量，並用另類方式回饋鄉親，向民眾「說戲」。

「相思寄浮雲」舞台陳列展即日起至7月25日在中興畫廊展出，「亞洲有藝室Season 4」─野島同樂，超嗨「聲」友會即日起至8月29日在中正堂前廳展出。

文觀局展演藝術科指出，相思寄浮雲舞台陳列展重現EX-亞洲劇團去年「雨季的美麗與哀愁」的舞台原貌實景，由國內資深舞台設計師房國彥擔任舞台設計，希望民眾能從不同面相親近劇場，展現的舞台設計原型來自印度傳統建築與台灣傳統合院建築，特點在於建築的「門埕」，這是鄰里間聯絡感情的重要場域，演出時舞台陳設也是劇情流動、創造故事的空間。

「亞洲有藝室」將中正堂售票室的舊空間活化為展覽空間，讓民眾在參與中正堂演出活動前有更多體驗，這次「亞洲有藝室Season 4」延續過往有藝室「展覽+參與互動」特色，規畫實作區域，邀音樂人柯智豪共同策展，以漂流到荒島為概念，從最原始的樂器起源，深入淺出帶領民眾了解不同文化所帶來的音樂多樣性，展覽中提供許多不同的手作樂器、素材，讓民眾在觀展之餘一同用想像力發揮創意，創造屬於自己的樂器和音樂，在互動式展間發現原來音樂「也能這樣玩！」。

文觀局長林彥甫表示，希望透過這2檔展覽帶民眾離開觀眾席的視角，從音樂的起源出發，更進到舞台陳設中，從不同的細節見到劇場的精緻與迷人處，打開對聲音、空間，甚至對戲劇的想像空間。

亞洲有藝室除展覽現場安排樂器體驗，4月11日劇團還邀請身聲劇場舉辦「世界樂器體驗工作坊」，邀親子體驗現場打擊樂的樂趣 ，即日起開放報名至4月7日，可上網報名https://lihi1.cc/hZ0LE或洽EX-亞洲劇團037-262860；相關訊息可上臉書「貓裏藝文」粉絲專頁或苗栗縣文觀局網站http://www.mlc.gov.tw/查詢。

苗栗縣文化觀光局與EX-亞洲劇團共同策畫在文觀局推出「相思寄浮雲」舞台陳列展及 「亞洲有藝室Season 4」，盼以雙聯展形式展現跨文化、跨領域的能量，並用另類方式回饋鄉親，向民眾「說戲」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局與EX-亞洲劇團共同策畫在文觀局推出「相思寄浮雲」舞台陳列展及 「亞洲有藝室Season 4」，盼以雙聯展形式展現跨文化、跨領域的能量，並用另類方式回饋鄉親，向民眾「說戲」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局與EX-亞洲劇團共同策畫在文觀局推出「相思寄浮雲」舞台陳列展及 「亞洲有藝室Season 4」，盼以雙聯展形式展現跨文化、跨領域的能量，並用另類方式回饋鄉親，向民眾「說戲」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局與EX-亞洲劇團共同策畫在文觀局推出「相思寄浮雲」舞台陳列展及 「亞洲有藝室Season 4」，盼以雙聯展形式展現跨文化、跨領域的能量，並用另類方式回饋鄉親，向民眾「說戲」。記者胡蓬生／攝影

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