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國際同濟日植樹 全國17區合計種5000棵樹打造綠意空間
桃園市長鄭文燦今天前往大溪區，出席「國際同濟會台灣總會第47屆國際同濟日桃園區主場-牽手環保植樹活動」，並表示每年4月第一個星期六是國際同濟日，今年台灣總會規畫植樹活動，全國各區同步種植5000棵台灣白楊樹，桃園區主場選在石門水庫沉澱池旁的溪洲旅遊服務區，種植500棵白楊樹。
鄭文燦指出，白楊樹是相當抗旱耐寒的樹種、存活率高，將為石門水庫增添更多綠意，也代表重視節能減碳的承諾。
鄭市長表示，同濟會英文名稱「Kiwanis」為印地安語，代表友誼、相遇、付出及生命火花等美好意涵，國際同濟會宗旨是照顧兒童及服務社區，照顧兒童代表照顧未來、關心社區則代表關心我們共同的家園，同濟人無論擁有什麼職業、力量大小，只要願意付出，就能讓社會更加美好。
每年國際同濟日，同濟家族都會舉辦別具意義的社會服務活動，今年台灣總會規畫植樹，鄭文燦認為十分重要，尤其全球面對氣候變遷的挑戰，各國致力於節能減碳，台灣也無法脫離這股潮流，桃園也將循環經濟納入重要施政目標，即使桃園工廠密度，每一年空汙指數都低於全國平均值，顯示市府投入空汙管制的決心。
國際同濟會台灣總會長廖敏榮表示，每年國際同濟日全球同濟家族都會發起一項社會服務，今年用植樹傳達總會重視節能減碳的理念，全國17區種植5000棵樹苗，並藉此凸顯同濟會永續經營的目標，未來同濟會將持續投入照顧兒童或關懷社區的活動。
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