男子遭撞腦傷半身失知覺 菲籍妻哭喊要賣房救丈夫

47歲的楊姓男子是家中經濟支柱，不料卻因為遭撞擊傷及腦部陷昏迷一度命危，雖然經治療奇蹟般好轉，但卻因為籌不到醫藥費家庭陷入困境，菲律賓籍妻子泣訴肇事者不聞不問，走投無路之下已打算將自宅出售，處境令人鼻酸。

據了解，楊姓男子是在上月11日上午騎乘機車行經湖口鄉漢陽路時，遭到王姓男子駕駛的小貨車衝撞，雖然第一時間舊送往仁慈醫院急救，但因傷勢嚴重只能轉送南門醫院治療，但他仍陷入嚴重昏迷，更發出病危通知，主治醫師更坦言，因為楊男對藥物沒反應，活不過2天，就算腦手術成功也會成為植物人。

家屬最後迫不得已只能忍痛拔管，沒想到楊男拔管後奇蹟般穩定生命跡象，能自主呼吸，不過右腦嚴重損傷，左半身幾乎完全癱瘓，反而讓家屬陷入另一個困境，無力負擔龐大醫藥費。

楊男與菲律賓籍的妻子雪麗育有分別就讀國中、國小的兒子及女兒，家中還有年邁的老母親，平時都靠他在工業區工作養活一家老小；家屬指出，車禍後肇事的王男疑似得知楊傷勢嚴重，可能成為植物人，結果因此不聞不問，讓家屬泣訴「把一個好好的人撞成這樣，竟然是無關痛癢，天理何在」。

楊男的菲籍妻子就表示，之後丈夫的長期照顧支出，還有小孩的生活費都沒有著落，家中沒有存款、丈夫也沒有個人醫療保險的情況下，現在已經考慮賣出僅存棲身的房屋「走一步算一步」，更找上房仲業者能幫忙賣房。

立委邱泰源助理湯文忠及國道員警吳政宏獲知情況後先代墊醫藥費給予協助，同濟會代表薛淑櫻也立刻捐出2萬元幫助，雖然連鄰居都協助向政府尋求幫忙，但政府單位卻表示必須家屬先自行付醫療費，事後持單據請款核銷，讓手中完全沒有現金的楊家不知該如何是好，只能求援社會大眾幫助。