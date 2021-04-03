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新竹味市集護城河畔登場 入夜街頭藝人驚喜演出
兒童節連假何處去？新竹市政府在護城河畔推出新竹味市集、好好手感市集，邀集全台30家美食與文創攤位進駐，下午開張後都吸引不少逛街人潮，昨天就吸引2千人造訪，入夜後也安排街頭藝人、馬戲團在定點演出，市長林智堅歡迎民眾把握連假逛市集、看表演，並推薦逛完市集後就到州廳前方欣賞環景光雕秀，留下美好假期回憶。
沿著護城河畔的府後街有新竹味市集與好好手感市集，在連假的下午開張，不乏知名店家設攤，包括來自台北手作甜點XX OKAERI、新竹在地甜點陋室、手作狗狗零食、手作薰香軌室等，一開幕就吸引大批人潮，場邊設置網美打卡點，還有限定拍貼機。
台北手作甜點XX OKAERI指出，甜點使用天然酵母、低GI食材，無任何人工添加物，每次來新竹設攤，買氣都爆棚，「新竹總不會讓他們失望」，昨天才開市1個多小時，甜點就賣出8成；文創薰香軌室嚴選中藥材製作薰香，同樣很受民眾好評，買氣也旺。
市府指出，除了有集結皮件、包包、手工藝品、餐點的好物市集之外，府後街也不定時有街頭藝人演出，有軟骨功特技、默劇、花式調酒等，親水公園則將邀來玉米雞劇團、複象公場、魔梯形體劇場等表演團體輪番演出，邀請大小朋友一起同樂。
另在市府州廳周邊的古蹟群則有「魔燈大州廳」光雕展演，在連假期間的每晚6點30分至9點30分演出，每場4分鐘，每半小時1場，最後1天到晚上9點。竹市也提醒民眾逛市集時，人群會較為密集，建議自主戴上口罩，連假期間防疫也不能鬆懈。
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