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竹市樂高積木展湧千人入場 9旬樂高阿嬤也來朝聖

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
高齡92歲的老婦李何素鸞是樂高迷，最近還拼出兒時回憶的三合院，昨天也來朝聖新竹樂高積木展，開心玩起樂高。圖／新竹市政府提供
高齡92歲的老婦李何素鸞是樂高迷，最近還拼出兒時回憶的三合院，昨天也來朝聖新竹樂高積木展，開心玩起樂高。圖／新竹市政府提供

新竹市兒童藝術節連假登場，市府在新竹州廳同步舉行樂高積木展「小小市長就是你」，有各式樂高展品與闖關活動，昨天就湧入上千人入場，驚喜的是，1名高齡92歲的老婦李何素鸞也是樂高迷，平常最愛玩樂高，最近還拼出兒時回憶的三合院，昨天也來朝聖、研究展內縮小100倍的新竹州廳樂高作品，也在旁組起樂高，不亦樂乎。

李何素鸞家住新竹，和樂高的淵源要從30年前說起，她說，當時是陪小孫子一起玩樂高，還曾花了5000元買日式房屋樂高組，沒想到自己也玩上癮，成了樂高迷，玩到當年的小孫子已在攻讀博士，她還是很愛玩樂高，手機桌布放的就是自豪的樂高作品。

李何素鸞昨天在家人陪同下來訪新竹樂高積木展，看到新竹州廳樂高作品格外興奮，仔細研究裡裡外外的建築細節，她說，自己最愛的樂高主題，就是一家人聚在一起，有人騎三輪車，有人喝茶，只要一玩樂高就廢寢忘食，常一做完晚餐就拼到天亮。

市長林智堅說，其實樂高不只專屬孩子，也是不分年齡的動腦益智遊戲，就像是全台唯一樂高認證大師黃彥智不僅擅長樂高，同時也是執業醫師，很推薦銀髮族長輩也玩樂高自由創作，試試手腦並用的「銀髮桌遊」，歡迎大家都能把握機會來訪樂高展。

樂高展於兒童節連假登場，為期10天展出至11日，闖關活動須線上預約，今天連假第2天依舊有不少親子在門外排隊等候入場，門外展出黃彥智精心製作的6倍大摃丸湯樂高作品，一旁還有筷架、牙籤筒等創作，唯妙唯肖，也吸引孩子親近樂高作品把玩。

市府指出，2021竹市兒藝節加碼「小小市長就是你－打造你的樂高城市」樂高展，展出巨無霸摃丸湯、縮小100倍新竹州廳、縮小的東門城，還有多組樂高經典組合，包含電影金鋼、古典圖書館、火車等，也有樂高電影院「免費看到飽」活動。

為鼓勵孩子完成樂高任務，除了將贈送樂高組外，每天還將抽出2組市價3499元樂高組，活動詳情請上新竹市政府、新竹市文化局、城銷處網站，臉書搜尋「新竹市新鮮事」，或洽1999為民服務專線。

高齡92歲的老婦李何素鸞是樂高迷，最近還拼出兒時回憶的三合院，昨天也來朝聖新竹樂高積木展，秀出存在手機的作品。圖／新竹市政府提供
高齡92歲的老婦李何素鸞是樂高迷，最近還拼出兒時回憶的三合院，昨天也來朝聖新竹樂高積木展，秀出存在手機的作品。圖／新竹市政府提供
新竹市兒童藝術節連假登場，市府在新竹州廳同步舉行樂高積木展「小小市長就是你」，展出縮小100倍的新竹州廳樂高作品。記者張裕珍／攝影
新竹市兒童藝術節連假登場，市府在新竹州廳同步舉行樂高積木展「小小市長就是你」，展出縮小100倍的新竹州廳樂高作品。記者張裕珍／攝影
新竹市兒童藝術節連假登場，市府在新竹州廳同步舉行樂高積木展「小小市長就是你」，今天入場人潮眾多。記者張裕珍／攝影
新竹市兒童藝術節連假登場，市府在新竹州廳同步舉行樂高積木展「小小市長就是你」，今天入場人潮眾多。記者張裕珍／攝影
高齡92歲的老婦李何素鸞是樂高迷，最近還拼出兒時回憶的三合院，昨天也來朝聖新竹樂高積木展，秀出存在手機的作品。圖／新竹市政府提供
高齡92歲的老婦李何素鸞是樂高迷，最近還拼出兒時回憶的三合院，昨天也來朝聖新竹樂高積木展，秀出存在手機的作品。圖／新竹市政府提供
新竹市兒童藝術節連假登場，市府在新竹州廳同步舉行樂高積木展「小小市長就是你」，展出縮小的迎曦門。記者張裕珍／攝影
新竹市兒童藝術節連假登場，市府在新竹州廳同步舉行樂高積木展「小小市長就是你」，展出縮小的迎曦門。記者張裕珍／攝影
新竹市兒童藝術節連假登場，市府在新竹州廳同步舉行樂高積木展「小小市長就是你」，展出縮小100倍的新竹州廳樂高作品。記者張裕珍／攝影
新竹市兒童藝術節連假登場，市府在新竹州廳同步舉行樂高積木展「小小市長就是你」，展出縮小100倍的新竹州廳樂高作品。記者張裕珍／攝影
新竹市兒童藝術節連假登場，市府在新竹州廳同步舉行樂高積木展「小小市長就是你」，今天入場人潮眾多。記者張裕珍／攝影
新竹市兒童藝術節連假登場，市府在新竹州廳同步舉行樂高積木展「小小市長就是你」，今天入場人潮眾多。記者張裕珍／攝影
新竹市兒童藝術節連假登場，市府在新竹州廳同步舉行樂高積木展「小小市長就是你」，門外有巨無霸摃丸湯樂高作品，吸引孩子把玩。記者張裕珍／攝影
新竹市兒童藝術節連假登場，市府在新竹州廳同步舉行樂高積木展「小小市長就是你」，門外有巨無霸摃丸湯樂高作品，吸引孩子把玩。記者張裕珍／攝影

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