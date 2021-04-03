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四月雪報到！ 新竹護城河畔雪白流蘇爆開
春暖花開，有「四月雪」美名的流蘇已經邁入花期，新竹市護城河畔多棵流蘇在近日爆開，流蘇花在枝頭茂密綻放，遠看就如一團軟綿雪球，近看還不停有流蘇花落下紛飛，正逢清明兒童節連假，不少人特地來護城河畔賞景、搶拍流蘇，景緻美不勝收。
新竹護城河就位於市中心，沿線植栽豐富、綠樹成蔭，配合公園建設還有大片草地，常有不少人在湖畔賞景休憩，市府去年以修舊如舊精神，翻新林森路至中央路段的護城河岸的老舊設施，讓河畔環境更宜人，3、4月份河畔的木棉花、流蘇都接力盛開。
護城河畔周邊有榕樹、刺桐、木棉花、流蘇等，市府在樹木上也掛有樹牌說明，流蘇屬木犀科又稱鋸齒流蘇樹、流疏、茶葉樹，落葉喬木，高10公尺，白色花有芳香。
護城河迎曦橋周邊有多棵流蘇已經滿開，猶如棉花糖般軟綿，讓不少居民、遊客都相當驚喜，紛紛停下腳步拍下流蘇美景，一旁還有多棵木棉花也盛開，火紅花色綻放搭配雪白流蘇、青翠綠地，讓不少人流連忘返，有居民說，流蘇今年開得特別漂亮。
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