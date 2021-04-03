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桃園好市券發放排隊人潮壯觀 家長：孩子早餐都還沒吃

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
兒童節禮物為超受小朋友歡迎的「角落生物」，不少小朋友更在現場和其他小朋友交換到自己喜歡的角色。記者陳夢茹／攝影
兒童節禮物為超受小朋友歡迎的「角落生物」，不少小朋友更在現場和其他小朋友交換到自己喜歡的角色。記者陳夢茹／攝影

桃園南門市場、大湳市場先前因有確診者足跡，受疫情影響最大，今天8點搭配兒童節活動，發放200元的桃園好市券和兒童節禮物，現場排隊人潮環繞整個南門公園一圈，甚至有民眾7點初就來排隊，不少家長抱怨，沒準時開始，大人小孩都餓肚子在等。

住在龜山區的陳小姐直呼，「沒想到7點半來排隊竟然還拿100多號」，免費活動人潮多是可以預期的，但原本表定8點準時發放，大會卻廣播說要延遲20分鐘，她批評，家長要約束孩子排隊等待很耗心力，加上很多小朋友早餐都還沒吃，已經開始哭鬧，她認為應該表定幾點就準時開始。

桃園市民林小姐說，今天是來賭運氣，快8點才到，已經排在隊伍最末端，她對於限定12以下兒童在場才能領取號碼牌的規則相當認同的，「若不這樣規定，恐怕菜市場的阿桑們都會傾巢而出」，雖然帶小朋友比較麻煩，但是也讓排到的機會增加，覺得很不錯。

7點初就來排隊的王小姐指出，她的號碼在100號內，一早來的時候看到前面才3、40個小朋友，但家長人數遠遠多出很多，應該是「偷吃步」，家長先來排，孩子晚點到。楊先生坦言，人潮太多找不到車位，車子違停在路旁，要趕快去牽，怕被拖吊。

兒童節禮物則是小朋友超喜愛的「角落生物」，小朋友現場打開禮物袋才知道裡面是什麼卡通角色，紛紛直呼「好可愛！」許多小朋友更在兌換處上演交換禮物的戲碼，一旁的家長也幫忙物色，不斷有人詢問，「可以用『炸豬排』跟你換『白熊』嗎？」，現場氣氛相當歡樂。

桃園南門公園、大㓓市場發放各750份桃園好市券及兒童節禮物，排隊人潮繞了整個南門公園一圈，人潮踴躍。記者陳夢茹／攝影
桃園南門公園、大㓓市場發放各750份桃園好市券及兒童節禮物，排隊人潮繞了整個南門公園一圈，人潮踴躍。記者陳夢茹／攝影
為振興市場，更搭上兒童節風潮，桃園市今天於南門公園、大㓓市場發放各750份桃園好市券及兒童節禮物。記者陳夢茹／攝影
為振興市場，更搭上兒童節風潮，桃園市今天於南門公園、大㓓市場發放各750份桃園好市券及兒童節禮物。記者陳夢茹／攝影
桃園南門公園、大㓓市場發放各750份桃園好市券及兒童節禮物，排隊人潮繞了整個南門公園一圈，人潮踴躍。記者陳夢茹／攝影
桃園南門公園、大㓓市場發放各750份桃園好市券及兒童節禮物，排隊人潮繞了整個南門公園一圈，人潮踴躍。記者陳夢茹／攝影

兒童節 卡通 疫情

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