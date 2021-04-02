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童心童趣嘉年華 竹南運動公園歡樂登場

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午在竹南運動公園舉辦童心童趣嘉年華，會中表揚績優兒少福利工作人員。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午在竹南運動公園舉辦童心童趣嘉年華，會中表揚績優兒少福利工作人員。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府上午在竹南運動公園舉辦童心童趣嘉年華活動，吸引許多家長帶小朋友參加，觀賞YOYO家族、氣球天使等演出，現場還有寶寶爬行比賽、親子魔術泡泡互動等節目，會場洋溢小朋友的歡笑聲，縣長徐耀昌前往同樂，鼓勵親子全家出遊 ，讓孩子留下快樂美好回憶。

今天是連假第1天且天氣晴朗，許多家長帶著小朋友，全家總動員來參加，會場及宣導攤販區擠滿人潮，徐耀昌逐一到宣導攤位致意，也參與寶寶爬行比賽、親子魔術泡泡互動等節目，和YOYO家族柳丁哥哥、蔓越莓姊姊及現場小朋友合影同樂。

徐耀昌指出，他上任以來積極建立完善的兒童遊樂場所及托育環境，親子設施方面現已完成3座大型親子公園，其中灣麗親子公園今天開放試體驗，另外頭份後庄將規畫建大型親子館，預計明年10月竣工；嬰幼兒照顧方面，縣府將於苗栗、苑裡、頭份、通霄及竹南成立6個公共托嬰中心，提供年輕爸媽平價且優質的托育服務。

今天4月2日也是全國社工日，徐耀昌感謝所有社工夥伴為弱勢族群服務、發聲，祝大家佳節愉快，會中並表揚109年度績優兒少福利工作人員。

苗栗縣政府上午在竹南運動公園舉辦童心童趣嘉年華，吸引許多家長帶小朋友參加，會場還安排寶寶爬行比賽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午在竹南運動公園舉辦童心童趣嘉年華，吸引許多家長帶小朋友參加，會場還安排寶寶爬行比賽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午在竹南運動公園舉辦童心童趣嘉年華，吸引許多親子參加。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午在竹南運動公園舉辦童心童趣嘉年華，吸引許多親子參加。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（右二）上午在竹南運動公園參加童心童趣嘉年華活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（右二）上午在竹南運動公園參加童心童趣嘉年華活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午在竹南運動公園舉辦童心童趣嘉年華，吸引許多家長帶小朋友參加，會場還安排寶寶爬行比賽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午在竹南運動公園舉辦童心童趣嘉年華，吸引許多家長帶小朋友參加，會場還安排寶寶爬行比賽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌上午在竹南運動公園參加童心童趣嘉年華活動，體驗親子魔術泡泡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌上午在竹南運動公園參加童心童趣嘉年華活動，體驗親子魔術泡泡。圖／苗栗縣政府提供

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